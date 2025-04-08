NEXA Bb Counter Trend
- Experten
- Park Seongcheon
- Version: 1.0
Benutzerhandbuch (für MQL5 Market)
1. Produktübersicht
NEXA Bb Counter Trend ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kurzfristige Mean-Reversion-Gelegenheiten nach übermäßigen Kursausdehnungen zu identifizieren.
Das System kombiniert Bollinger Bands, den Stochastic Oscillator sowie tägliche Pivot-Level.
Dieses Produkt ist für den Betrieb im M5-Zeitfenster konzipiert.
Alle Handelsentscheidungen basieren ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen (Closed Candles).
Eine Repainting-Logik ist nicht enthalten.
Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzelnen Symbol und verwaltet immer nur eine Position gleichzeitig.
2. Handelslogik
Ein neuer Trade wird nur dann in Betracht gezogen, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
-
Der Preis erreicht das obere oder untere Bollinger-Band
-
Der Stochastic Oscillator zeigt ein Umkehrsignal aus dem überkauften oder überverkauften Bereich
-
Der aktuelle Preis befindet sich in der Nähe eines täglichen Pivot Points oder eines wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Der Stop Loss wird anhand einer ATR-basierten Distanz berechnet.
Der Take Profit wird abhängig von den Einstellungen entweder an der mittleren Bollinger-Band-Linie oder an Pivot-Niveaus festgelegt.
3. Betriebsumgebung und Einschränkungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Unterstützte Instrumente: ein vom Benutzer festgelegtes Symbol
-
Empfohlenes Zeitfenster: M5
-
Ordertyp: Marktorders
-
Keine DLL-Aufrufe
-
Keine Nutzung von WebRequest
-
Keine externen Links oder Ressourcen
-
Keine Erfassung personenbezogener Daten
Das Produkt wird ausschließlich als kompilierte EX5-Datei bereitgestellt.
4. Eingabeparameter
4.1 ▶ [General Settings] Allgemeine Einstellungen
Trading Symbol
Legt das zu handelnde Symbol fest.
Ist das angegebene Symbol im Terminal nicht verfügbar, wird automatisch das aktuelle Chart-Symbol verwendet.
Fixed Lot Size
Feste Lotgröße für jede Position.
Das Volumen wird automatisch an die Mindest-, Höchst- und Schrittanforderungen des Brokers angepasst.
Magic Number
Eindeutige Kennung zur Identifikation der von diesem Expert Advisor eröffneten Positionen.
Bei mehreren EAs auf demselben Konto werden unterschiedliche Werte empfohlen.
Slippage
Maximal zulässige Slippage für Marktorders (in Punkten).
4.2 ▶ [Trading Time Filter] Handelszeitfilter
Enable Trading Time Filter
Wenn aktiviert, sind neue Trades nur innerhalb der festgelegten Zeiten und Wochentage erlaubt.
Trade Start Hour / Trade End Hour
Definiert das Handelszeitfenster auf Basis der Serverzeit.
Auch über Nacht laufende Zeitfenster werden unterstützt.
Allow Monday ~ Allow Friday
Erlaubt oder blockiert neue Trades an bestimmten Wochentagen.
Bestehende Positionen können auch außerhalb der Handelszeiten weiterhin verwaltet werden.
4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Strategieeinstellungen
Trading Timeframe
Zeitfenster zur Signalerzeugung.
Die Strategie ist für M5 ausgelegt.
Bollinger Bands
-
Period: Berechnungsperiode
-
Deviation: Standardabweichungs-Multiplikator
-
Applied Price: Verwendeter Preistyp
Stochastic Oscillator
-
%K, %D, Slowing: Berechnungsparameter
-
MA Method: Glättungsmethode
-
Price Mode: Preisquelle
-
Overbought / Oversold: Schwellenwerte für Überkauft / Überverkauft
Pivot Zone
-
Pivot Proximity ATR Multiplier: ATR-basierte Toleranz für die Nähe zu Pivot-Niveaus
-
Aktivierung einzelner Pivot-Level (Pivot Point, R1/S1, R2/S2)
4.4 ▶ [Entry Filters] Einstiegsfilter
Spread Filter
Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Spread den festgelegten Maximalwert überschreitet.
Volatility Filter (ATR Explosion)
Begrenzt Trades in Phasen übermäßiger Volatilität durch Vergleich des aktuellen ATR mit seinem Durchschnitt.
4.5 ▶ [Risk] Stop-Loss- und Sicherheitseinstellungen
ATR Period
ATR-Periode zur Berechnung des Stop Loss und zur Volatilitätsfilterung.
SL ATR Multiplier
ATR-Multiplikator zur Bestimmung der Stop-Loss-Distanz.
Minimum SL Points
Definiert eine minimale Stop-Loss-Distanz, falls der ATR-basierte Wert zu klein ist.
Die Mindestabstandsanforderungen des Brokers werden automatisch berücksichtigt.
4.6 ▶ [Take Profit Options] Take-Profit-Optionen
TP Mode
-
Mittlere Linie der Bollinger Bands
-
Pivot Point
-
R1-/S1-Level
-
Automatische Auswahl des nächstgelegenen gültigen Levels in Gewinnrichtung
Der Take Profit wird automatisch angepasst, um sicherzustellen, dass er in Gewinnrichtung liegt und die Mindestabstände einhält.
4.7 ▶ [Position Management] Positionsverwaltung
Break-Even
Verschiebt den Stop Loss in die Nähe des Einstiegspreises, sobald ein definierter Gewinn erreicht ist.
Trailing Stop
Passt den Stop Loss schrittweise an, während sich der Preis zugunsten der Position bewegt.
Broker-seitige Mindestabstände für Orderänderungen werden automatisch berücksichtigt.
4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Erweitertes Risikomanagement
-
Tägliches Verlustlimit (auf Basis von Kontostand oder Equity)
-
Maximaler Verlust pro Trade
-
Begrenzung aufeinanderfolgender Verluste
-
Mindestabstand zwischen Trades (in Bars)
4.9 ▶ [Debug Options] Debug-Optionen
Debug Logging
Aktiviert detaillierte Protokollierung zu Diagnosezwecken.
Für den normalen Betrieb wird empfohlen, diese Option zu deaktivieren.
5. Hinweise zum Betrieb
-
Alle Handelsentscheidungen werden ausschließlich nach vollständigem Kerzenschluss getroffen.
-
Es kann immer nur eine Position gleichzeitig aktiv sein.
-
Backtestergebnisse basieren auf historischen Daten und stellen keine realen Handelsergebnisse dar.
-
Tatsächliche Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Slippage variieren.
6. Installation
-
MetaTrader 5 starten
-
Datenordner öffnen
-
Die EX5-Datei in das Verzeichnis MQL5 → Experts kopieren
-
MetaTrader 5 neu starten
-
Den Expert Advisor auf ein Chart anwenden
7. Support und Kommunikation
Der Produktsupport erfolgt ausschließlich über den Kommentarbereich des MQL5 Market oder das interne MQL5-Nachrichtensystem.
Externe Websites, Messenger-Gruppen oder Drittanbieter-Supportkanäle werden nicht verwendet.
8. Haftungsausschluss
Dieser Expert Advisor stellt keine Anlageberatung dar.
Alle Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.