NEXA Bb Counter Trend

Benutzerhandbuch (für MQL5 Market)

1. Produktübersicht

NEXA Bb Counter Trend ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kurzfristige Mean-Reversion-Gelegenheiten nach übermäßigen Kursausdehnungen zu identifizieren.

Das System kombiniert Bollinger Bands, den Stochastic Oscillator sowie tägliche Pivot-Level.

Dieses Produkt ist für den Betrieb im M5-Zeitfenster konzipiert.

Alle Handelsentscheidungen basieren ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen (Closed Candles).

Eine Repainting-Logik ist nicht enthalten.

Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzelnen Symbol und verwaltet immer nur eine Position gleichzeitig.

2. Handelslogik

Ein neuer Trade wird nur dann in Betracht gezogen, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

Der Preis erreicht das obere oder untere Bollinger-Band

Der Stochastic Oscillator zeigt ein Umkehrsignal aus dem überkauften oder überverkauften Bereich

Der aktuelle Preis befindet sich in der Nähe eines täglichen Pivot Points oder eines wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Der Stop Loss wird anhand einer ATR-basierten Distanz berechnet.

Der Take Profit wird abhängig von den Einstellungen entweder an der mittleren Bollinger-Band-Linie oder an Pivot-Niveaus festgelegt.

3. Betriebsumgebung und Einschränkungen

Plattform: MetaTrader 5

Unterstützte Instrumente: ein vom Benutzer festgelegtes Symbol

Empfohlenes Zeitfenster: M5

Ordertyp: Marktorders

Keine DLL-Aufrufe

Keine Nutzung von WebRequest

Keine externen Links oder Ressourcen

Keine Erfassung personenbezogener Daten

Das Produkt wird ausschließlich als kompilierte EX5-Datei bereitgestellt.

4. Eingabeparameter

4.1 ▶ [General Settings] Allgemeine Einstellungen

Trading Symbol

Legt das zu handelnde Symbol fest.

Ist das angegebene Symbol im Terminal nicht verfügbar, wird automatisch das aktuelle Chart-Symbol verwendet.

Fixed Lot Size

Feste Lotgröße für jede Position.

Das Volumen wird automatisch an die Mindest-, Höchst- und Schrittanforderungen des Brokers angepasst.

Magic Number

Eindeutige Kennung zur Identifikation der von diesem Expert Advisor eröffneten Positionen.

Bei mehreren EAs auf demselben Konto werden unterschiedliche Werte empfohlen.

Slippage

Maximal zulässige Slippage für Marktorders (in Punkten).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Handelszeitfilter

Enable Trading Time Filter

Wenn aktiviert, sind neue Trades nur innerhalb der festgelegten Zeiten und Wochentage erlaubt.

Trade Start Hour / Trade End Hour

Definiert das Handelszeitfenster auf Basis der Serverzeit.

Auch über Nacht laufende Zeitfenster werden unterstützt.

Allow Monday ~ Allow Friday

Erlaubt oder blockiert neue Trades an bestimmten Wochentagen.

Bestehende Positionen können auch außerhalb der Handelszeiten weiterhin verwaltet werden.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Strategieeinstellungen

Trading Timeframe

Zeitfenster zur Signalerzeugung.

Die Strategie ist für M5 ausgelegt.

Bollinger Bands

Period: Berechnungsperiode

Deviation: Standardabweichungs-Multiplikator

Applied Price: Verwendeter Preistyp

Stochastic Oscillator

%K, %D, Slowing: Berechnungsparameter

MA Method: Glättungsmethode

Price Mode: Preisquelle

Overbought / Oversold: Schwellenwerte für Überkauft / Überverkauft

Pivot Zone

Pivot Proximity ATR Multiplier: ATR-basierte Toleranz für die Nähe zu Pivot-Niveaus

Aktivierung einzelner Pivot-Level (Pivot Point, R1/S1, R2/S2)

4.4 ▶ [Entry Filters] Einstiegsfilter

Spread Filter

Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Spread den festgelegten Maximalwert überschreitet.

Volatility Filter (ATR Explosion)

Begrenzt Trades in Phasen übermäßiger Volatilität durch Vergleich des aktuellen ATR mit seinem Durchschnitt.

4.5 ▶ [Risk] Stop-Loss- und Sicherheitseinstellungen

ATR Period

ATR-Periode zur Berechnung des Stop Loss und zur Volatilitätsfilterung.

SL ATR Multiplier

ATR-Multiplikator zur Bestimmung der Stop-Loss-Distanz.

Minimum SL Points

Definiert eine minimale Stop-Loss-Distanz, falls der ATR-basierte Wert zu klein ist.

Die Mindestabstandsanforderungen des Brokers werden automatisch berücksichtigt.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Take-Profit-Optionen

TP Mode

Mittlere Linie der Bollinger Bands

Pivot Point

R1-/S1-Level

Automatische Auswahl des nächstgelegenen gültigen Levels in Gewinnrichtung

Der Take Profit wird automatisch angepasst, um sicherzustellen, dass er in Gewinnrichtung liegt und die Mindestabstände einhält.

4.7 ▶ [Position Management] Positionsverwaltung

Break-Even

Verschiebt den Stop Loss in die Nähe des Einstiegspreises, sobald ein definierter Gewinn erreicht ist.

Trailing Stop

Passt den Stop Loss schrittweise an, während sich der Preis zugunsten der Position bewegt.

Broker-seitige Mindestabstände für Orderänderungen werden automatisch berücksichtigt.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Erweitertes Risikomanagement

Tägliches Verlustlimit (auf Basis von Kontostand oder Equity)

Maximaler Verlust pro Trade

Begrenzung aufeinanderfolgender Verluste

Mindestabstand zwischen Trades (in Bars)

4.9 ▶ [Debug Options] Debug-Optionen

Debug Logging

Aktiviert detaillierte Protokollierung zu Diagnosezwecken.

Für den normalen Betrieb wird empfohlen, diese Option zu deaktivieren.

5. Hinweise zum Betrieb

Alle Handelsentscheidungen werden ausschließlich nach vollständigem Kerzenschluss getroffen.

Es kann immer nur eine Position gleichzeitig aktiv sein.

Backtestergebnisse basieren auf historischen Daten und stellen keine realen Handelsergebnisse dar.

Tatsächliche Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Slippage variieren.

6. Installation

MetaTrader 5 starten Datenordner öffnen Die EX5-Datei in das Verzeichnis MQL5 → Experts kopieren MetaTrader 5 neu starten Den Expert Advisor auf ein Chart anwenden

7. Support und Kommunikation

Der Produktsupport erfolgt ausschließlich über den Kommentarbereich des MQL5 Market oder das interne MQL5-Nachrichtensystem.

Externe Websites, Messenger-Gruppen oder Drittanbieter-Supportkanäle werden nicht verwendet.

8. Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor stellt keine Anlageberatung dar.

Alle Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.