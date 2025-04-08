NEXA Bb Counter Trend

NEXA Bb Counter Trend

Benutzerhandbuch (für MQL5 Market)

1. Produktübersicht

NEXA Bb Counter Trend ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kurzfristige Mean-Reversion-Gelegenheiten nach übermäßigen Kursausdehnungen zu identifizieren.
Das System kombiniert Bollinger Bands, den Stochastic Oscillator sowie tägliche Pivot-Level.

Dieses Produkt ist für den Betrieb im M5-Zeitfenster konzipiert.
Alle Handelsentscheidungen basieren ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen (Closed Candles).
Eine Repainting-Logik ist nicht enthalten.

Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzelnen Symbol und verwaltet immer nur eine Position gleichzeitig.

2. Handelslogik

Ein neuer Trade wird nur dann in Betracht gezogen, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

  • Der Preis erreicht das obere oder untere Bollinger-Band

  • Der Stochastic Oscillator zeigt ein Umkehrsignal aus dem überkauften oder überverkauften Bereich

  • Der aktuelle Preis befindet sich in der Nähe eines täglichen Pivot Points oder eines wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Der Stop Loss wird anhand einer ATR-basierten Distanz berechnet.
Der Take Profit wird abhängig von den Einstellungen entweder an der mittleren Bollinger-Band-Linie oder an Pivot-Niveaus festgelegt.

3. Betriebsumgebung und Einschränkungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Unterstützte Instrumente: ein vom Benutzer festgelegtes Symbol

  • Empfohlenes Zeitfenster: M5

  • Ordertyp: Marktorders

  • Keine DLL-Aufrufe

  • Keine Nutzung von WebRequest

  • Keine externen Links oder Ressourcen

  • Keine Erfassung personenbezogener Daten

Das Produkt wird ausschließlich als kompilierte EX5-Datei bereitgestellt.

4. Eingabeparameter

4.1 ▶ [General Settings] Allgemeine Einstellungen

Trading Symbol
Legt das zu handelnde Symbol fest.
Ist das angegebene Symbol im Terminal nicht verfügbar, wird automatisch das aktuelle Chart-Symbol verwendet.

Fixed Lot Size
Feste Lotgröße für jede Position.
Das Volumen wird automatisch an die Mindest-, Höchst- und Schrittanforderungen des Brokers angepasst.

Magic Number
Eindeutige Kennung zur Identifikation der von diesem Expert Advisor eröffneten Positionen.
Bei mehreren EAs auf demselben Konto werden unterschiedliche Werte empfohlen.

Slippage
Maximal zulässige Slippage für Marktorders (in Punkten).

4.2 ▶ [Trading Time Filter] Handelszeitfilter

Enable Trading Time Filter
Wenn aktiviert, sind neue Trades nur innerhalb der festgelegten Zeiten und Wochentage erlaubt.

Trade Start Hour / Trade End Hour
Definiert das Handelszeitfenster auf Basis der Serverzeit.
Auch über Nacht laufende Zeitfenster werden unterstützt.

Allow Monday ~ Allow Friday
Erlaubt oder blockiert neue Trades an bestimmten Wochentagen.
Bestehende Positionen können auch außerhalb der Handelszeiten weiterhin verwaltet werden.

4.3 ▶ [Strategy: BB + Stoch + Pivot] Strategieeinstellungen

Trading Timeframe
Zeitfenster zur Signalerzeugung.
Die Strategie ist für M5 ausgelegt.

Bollinger Bands

  • Period: Berechnungsperiode

  • Deviation: Standardabweichungs-Multiplikator

  • Applied Price: Verwendeter Preistyp

Stochastic Oscillator

  • %K, %D, Slowing: Berechnungsparameter

  • MA Method: Glättungsmethode

  • Price Mode: Preisquelle

  • Overbought / Oversold: Schwellenwerte für Überkauft / Überverkauft

Pivot Zone

  • Pivot Proximity ATR Multiplier: ATR-basierte Toleranz für die Nähe zu Pivot-Niveaus

  • Aktivierung einzelner Pivot-Level (Pivot Point, R1/S1, R2/S2)

4.4 ▶ [Entry Filters] Einstiegsfilter

Spread Filter
Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Spread den festgelegten Maximalwert überschreitet.

Volatility Filter (ATR Explosion)
Begrenzt Trades in Phasen übermäßiger Volatilität durch Vergleich des aktuellen ATR mit seinem Durchschnitt.

4.5 ▶ [Risk] Stop-Loss- und Sicherheitseinstellungen

ATR Period
ATR-Periode zur Berechnung des Stop Loss und zur Volatilitätsfilterung.

SL ATR Multiplier
ATR-Multiplikator zur Bestimmung der Stop-Loss-Distanz.

Minimum SL Points
Definiert eine minimale Stop-Loss-Distanz, falls der ATR-basierte Wert zu klein ist.
Die Mindestabstandsanforderungen des Brokers werden automatisch berücksichtigt.

4.6 ▶ [Take Profit Options] Take-Profit-Optionen

TP Mode

  • Mittlere Linie der Bollinger Bands

  • Pivot Point

  • R1-/S1-Level

  • Automatische Auswahl des nächstgelegenen gültigen Levels in Gewinnrichtung

Der Take Profit wird automatisch angepasst, um sicherzustellen, dass er in Gewinnrichtung liegt und die Mindestabstände einhält.

4.7 ▶ [Position Management] Positionsverwaltung

Break-Even
Verschiebt den Stop Loss in die Nähe des Einstiegspreises, sobald ein definierter Gewinn erreicht ist.

Trailing Stop
Passt den Stop Loss schrittweise an, während sich der Preis zugunsten der Position bewegt.
Broker-seitige Mindestabstände für Orderänderungen werden automatisch berücksichtigt.

4.8 ▶ [Advanced Risk Management] Erweitertes Risikomanagement

  • Tägliches Verlustlimit (auf Basis von Kontostand oder Equity)

  • Maximaler Verlust pro Trade

  • Begrenzung aufeinanderfolgender Verluste

  • Mindestabstand zwischen Trades (in Bars)

4.9 ▶ [Debug Options] Debug-Optionen

Debug Logging
Aktiviert detaillierte Protokollierung zu Diagnosezwecken.
Für den normalen Betrieb wird empfohlen, diese Option zu deaktivieren.

5. Hinweise zum Betrieb

  • Alle Handelsentscheidungen werden ausschließlich nach vollständigem Kerzenschluss getroffen.

  • Es kann immer nur eine Position gleichzeitig aktiv sein.

  • Backtestergebnisse basieren auf historischen Daten und stellen keine realen Handelsergebnisse dar.

  • Tatsächliche Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Slippage variieren.

6. Installation

  1. MetaTrader 5 starten

  2. Datenordner öffnen

  3. Die EX5-Datei in das Verzeichnis MQL5 → Experts kopieren

  4. MetaTrader 5 neu starten

  5. Den Expert Advisor auf ein Chart anwenden

7. Support und Kommunikation

Der Produktsupport erfolgt ausschließlich über den Kommentarbereich des MQL5 Market oder das interne MQL5-Nachrichtensystem.

Externe Websites, Messenger-Gruppen oder Drittanbieter-Supportkanäle werden nicht verwendet.

8. Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor stellt keine Anlageberatung dar.
Alle Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.


Empfohlene Produkte
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
TitanCross
Davut Ozcan
Experten
MA Cross MACD Final Engine v3.04 Automatisierung von Strategien mit Multi-Timeframe-Unterstützung und CTrade-Integration Übersicht: Der MA Cross MACD Final Engine v3.04 ist eine automatisierte Handelsstrategie, die Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten (MA) mit MACD-Bestätigung und Trendfilterung kombiniert. Entwickelt für MetaTrader 5, passt sich dieser Expert Advisor intelligent an Marktbedingungen an. Hauptmerkmale: MA-Kreuzungen und MACD-Bestätigung: Kauf- und Verkaufssignale werden ba
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Pillartrade von QuanticX Willkommen bei Pillartrade - Ihrem Long-Only Trading-Verbündet
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experten
News Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit EURUSD - GBPUSD - XAUUSD Paaren, die Ihre Positionen während der Nachrichten positionieren.  Entwickelt von einem erfahrener Händler mit über 17 Jahren Handelserfahrung. News Scalper EA nutzt einen Nachrichtenkalender von der MQL5 und handelt nach denen. Mit ausgeklügelte Strategie und Risikomanagement sichert der EA Ihre Positionen von größeren Verlusten! News Scalper EA lässt   nach Zeit eingestellten SL (1 Minute, geplant), wenn die Po
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Moving Average 429 EA MT5
Xing Yuan Wang
Experten
Dies ist die MT5-Version , MT4-Version: https: //www.mql5.com/zh/market/product/135036 Dies ist der 4-29 SMA EA Völlig kostenlos! Warnung: Expert Advisor (EA) ist kein Allheilmittel , die Verwendung dieses EA zustimmen, um das Risiko aller Verluste, die aus dem EA Forex, Gold und andere Finanzprodukte Handel ist ein Hochrisiko-Produkt , gibt es eine Möglichkeit, dass die wichtigsten auf Null , vor dem Handel, bitte sicher sein, um die Risiken zu verstehen! 4-Tage-SMA und 29-Tage-SMA Golden Cr
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Fibo scalping strategy
Komila Safarova
Experten
Dieser EA basiert auf Fibo-Retracements und Fibo-Levels. Er kann mehrere Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig eröffnen, wenn Signale auf Fibo-Levels basieren. Außerdem können viele Positionen trendbegleitend eröffnet werden, abhängig vom freien Margin-Level und wenn das Kontokapital höher ist als der Kontostand. Ich empfehle Ihnen, ein Cent-Konto für Hedging zu verwenden. Bei einer Einzahlung von 1.000 $ sind es 100.000 Cent. Ich habe dies mit dem Standard-Cent-Konto von Exness überprüft un
FREE
Quant Yen Edge
QuanticX
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu erhalten. Quant Yen Edge - GBPJPY Handelsbot Willkommen bei Quant Yen Edge - Ihr präzi
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experten
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an unserem Produkt. MustForex Bollinger Bands V1 Premium Expert advisor Er folgt einer bestimmten Swing-Strategie. Er handelt, indem er dem Bollinger Bands Indikator folgt und ihn analysiert, um den Einstiegs- und Ausstiegspunkt zu bestimmen. Gewinne können durch die einstellbaren Trailing Stop/Break Even Eingaben gesichert werden. Jeder Handel ist durch einen dynamischen automatischen Stop-Loss und eine dynamische automatische Gewinnmitnahme geschütz
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Experten
Was ist SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für MetaTrader 5 , der auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) und der Marktstrukturanalyse entwickelt wurde. Der EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, dem natürlichen Fluss des Marktes zu folgen, indem er sich auf die Preisstruktur statt auf Indikatoren oder verzögerte Signale konzentriert. Wie funktioniert der EA? Der EA analysiert Veränderungen der Marktstruktur anhan
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experten
Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experten
Gold Swing Trader EA Fortgeschrittener algorithmischer Handel für XAUUSD auf höheren Zeitskalen Der Gold News & Swing Trader EA ist ein spezieller MetaTrader 5 Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold). Er arbeitet mit einer Swing-Trading-Strategie, um mittel- bis langfristige Kursbewegungen auf den H4- und Daily-Charts zu erfassen. Hauptmerkmale: - Dedizierte XAUUSD-Strategie: Optimierte Logik für die einzigartige Volatilität von Gold. - Fokus auf Swing Trading: Ziel ist es, signifik
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Experten
Dies ist ein Forex Scalping Trading System, das auf den Bollinger Bändern basiert. Paare:Major Zeitrahmen: 1M oder höher. Spread max:0,0001. Indikatoren (nur ein Vorschlag) Bollinger Bänder (20, 2); ADX (14 Periode); RSI (7 Perioden). Sie sollten dieses System nur zwischen 2 Uhr morgens und 5 Uhr nachts EST, 8 Uhr morgens und 12 Uhr nachts EST und 19.30 Uhr bis 22 Uhr EST handeln. Handeln Sie nicht 30 Minuten vor einer orangefarbenen oder roten Meldung und nicht eine Stunde danach. Setup: Der K
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
ADX RSI Orion - Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der zwei der angesehensten Indikatoren im technischen Handel - den Relative Strength Index (RSI) und den Average Directional Movement Index (ADX) - in einem intelligenten und adaptiven Handelssystem kombiniert. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Automatisierung wünschen, und identifiziert nur dann hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten, wenn sowohl das Mome
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
NEXA Bb Volatility Trap
Park Seongcheon
Experten
NEXA Bb Volatility Trap Expert Advisor für MetaTrader 5 1. Überblick NEXA Bb Volatility Trap ist ein automatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Veränderungen der Marktvolatilität anhand der Kontraktion und Expansion der Bollinger-Band-Breite zu erkennen. Das System konzentriert sich auf die Identifikation von Preisbewegungen, die nach Phasen geringer Volatilität auftreten. Alle Handelsentscheidungen werden ausschließlich auf Basis geschlossener Kerzen getroffen. Dieses Produkt ist ei
FREE
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experten
NEXA Gold Pullback System v2.0 Swing-Trading-EA für GOLD basierend auf H1-Trend und M15-Pullback Offizielles Benutzerhandbuch (Finale Version) 1. Überblick NEXA Gold Pullback System v2.0 ist ein Swing-Trading Expert Advisor, der speziell für den Handel von GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA analysiert den mittel- bis langfristigen Trend auf dem H1-Zeitfenster und führt Trades auf dem M15-Zeitfenster aus, indem er Pullback-Strukturen identifiziert, die im Goldmarkt regelmäßig auftreten. Das S
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
Experten
NEXA Logistic Regression EA (Expert Advisor) 1. Produktübersicht NEXA Logistic Regression EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das für den Betrieb im M15-Zeitfenster entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert einen EMA200-Richtungsfilter mit einer preis­basierten logistischen Regressionsberechnung , um die Handelsrichtung zu bestimmen. Alle Berechnungen erfolgen ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen , wodurch ein stabiles Verhalten ohne Repainting oder Echtzeit-Neuberechnung g
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experten
Deutsche Version — Premium-Beschreibung für den EA-Verkauf NEXA Gold Macro Strategy02 EA Automatisches Handelssystem 1:3 basierend auf GOLD (M15 + M5) (mit Makro-Filter + Wellen-Management-System) 1. EA Übersicht Der NEXA Gold Macro Strategy02 EA wurde speziell für den vollautomatischen Handel von Gold (XAUUSD) entwickelt. Die Trendrichtung wird im M15 bestimmt, während präzise Einstiege im M5 generiert werden. Zusätzlich nutzt das System einen globalen Makro-Filter basierend auf US100,
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experten
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Benutzerhandbuch (Deutsch) Übersicht NEXA EMA-RSI Swing v1 ist ein automatisches Handelssystem (EA), das Trendfolge mit einer Pullback-/Swing-Strategie kombiniert. Der EA ermittelt auf dem H1-Chart den Haupttrend
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experten
NEXA Trend Swing Pro v3 Benutzerhandbuch – Deutsche Version (Finale Ausgabe) Swing-Trading-EA basierend auf EMA-Trend, RSI, Momentum, Volumenfilter und Multi-Score-System 1. EA Übersicht NEXA Trend Swing Pro v3 ist ein trendfolgender Swing-Trading-Algorithmus für GOLD (XAUUSD) und verwendet eine Kombination aus: H1-Trendfilter M30-Einstiegssignal Diese Strategie ist kein einfaches EMA-Crossover-System. Sie integriert fünf fortgeschrittene Filtermechanismen : Trendstärke (EMA-Distanz) RSI-S
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experten
NEXA ADX-EMA Trend Ride Micro-Trend-Folge-EA für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1️⃣ Überblick NEXA ADX-EMA Trend Ride ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu klassischen Trend-Systemen auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) konzentriert sich dieser EA auf Mikro-Trendbeschleunigungen , die innerhalb eines bereits etablierten Trends auftreten. Kernkonzept Kleine kontrollierte Verluste + seltene, aber star
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experten
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Momentum-Trend Expert Advisor für GOLD Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsche Version) 1️⃣ Überblick NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch ist ein niedrigfrequenter Expert Advisor mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (High RR) , der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA ist nicht für Scalping oder Hochfrequenzhandel gedacht . Ein Einstieg erfolgt nur dann, wenn der Trend des höheren Zeitrahmens und ein Momentum-Ausbruch im niedrigeren Zeit
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experten
NEXA Swing Zone Trader Offizielles Benutzerhandbuch (Deutsch) 1. Überblick NEXA Swing Zone Trader ist ein niedrigfrequenter, hochpräziser Swing-Trading Expert Advisor , der nur dann handelt, wenn Trend, Momentum und Marktstruktur eindeutig übereinstimmen . Dieser EA ist nicht für häufiges Trading konzipiert. Der Fokus liegt auf Qualität der Trades, Stabilität und realer Kontotauglichkeit . 2. Zentrale Strategie-Logik Trendzonen-Erkennung EMA (Periode 150) auf dem H1-Zeitfenster Kurs über de
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Experten
NEXA Dynamic Swing Deutsches Benutzerhandbuch 1. Überblick NEXA Dynamic Swing ist ein fortschrittlicher Swing-Trading Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA kombiniert einen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA) mit RSI, Stochastic sowie einer Volumenbestätigung durch OBV , um nur in hochwertigen Marktphasen zu handeln und Seitwärtsmärkte sowie Marktrauschen zu vermeiden. Zentrale Design-Prinzipien: Weniger Trades, höhere Qualität Streng
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Experten
NEXA Multi MA Swing Master Multi-EMA Pre-Stack Strategie zur frühzeitigen Trend-Erkennung bei GOLD (XAUUSD) Produktübersicht NEXA Multi MA Swing Master ist ein Swing-Trading Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um frühe Trendphasen bei GOLD (XAUUSD) zu erfassen, basierend auf einer Multi-EMA Pre-Stack Struktur in Kombination mit Momentum- und Volatilitätsfiltern. Dieser EA handelt nicht unter allen Marktbedingungen . Positionen werden nur eröffnet, wenn Trendstruktur, Momentum und Volat
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
Experten
Nexa BB Revert Expert Advisor für MetaTrader 5 1. Produktübersicht Nexa BB Revert ist ein Expert Advisor, der auf dem Mean-Reversion-Konzept unter Verwendung der Bollinger-Bänder basiert. Er analysiert mögliche kurzfristige Kurskorrekturen nach Phasen übermäßiger Kursausdehnung. Das System ist für den Betrieb auf dem Zeitfenster M15 konzipiert und bewertet Handelsbedingungen anhand einer Kombination der Indikatoren Bollinger Bands, RSI, CCI und ATR. Der Expert Advisor arbeitet mit einem einzigen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension