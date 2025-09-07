WinMidas MT5

MIDAS (Market Interpretation/Data Analysis System) wurde von dem verstorbenen Analysten Paul Levine entwickelt und ist eine fortschrittliche VWAP-basierte Methode zur Ermittlung von Unterstützungs- und Widerstandslinien auf den Finanzmärkten. Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen Linien sind MIDAS-Kurven an bedeutenden Kursereignissen (wie z. B. Swing-Hochs oder -Tiefs) verankert und entwickeln sich dynamisch im Laufe des Handels.



Die Methode betont, dass die Marktstruktur durch das Zusammenspiel von Akkumulation/Distribution und Unterstützung/Widerstand geformt wird, was sie besonders nützlich für die Trendanalyse und das Timing von Einstiegen macht.

Einen tieferen Einblick erhalten Sie in MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets von Andrew Coles und David Hawkins.





Wichtigste Merkmale

Drag-and-Drop-Verankerung für eine intuitive Anwendung

Automatische Verschiebungskanäle, die an Swing-Punkten ausgerichtet sind

Eingebaute Kauf-/Verkaufssignale basierend auf MIDAS-Setups





Wie Sie MIDAS verwenden

Erkennen Sie eine beschleunigte Kursbewegung (oder einen Trend) in einem beliebigen Markt. Verankern Sie die MIDAS-Kurve am Anfang der Bewegung, indem Sie die rote vertikale Linie ziehen. Warten Sie, bis der Kurs zur MIDAS-Kurve zurückzieht. Steigen Sie bei einer Berührung der MIDAS-Kurve oder einem bestätigten Signal ein und setzen Sie Ihren Stop-Loss knapp hinter der Kurve. Streben Sie ein minimales R:R von 1:1 an.





Parameter