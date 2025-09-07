WinMidas MT5
- Indikatoren
- Carl Gustav Johan Ekstrom
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 7 September 2025
MIDAS (Market Interpretation/Data Analysis System) wurde von dem verstorbenen Analysten Paul Levine entwickelt und ist eine fortschrittliche VWAP-basierte Methode zur Ermittlung von Unterstützungs- und Widerstandslinien auf den Finanzmärkten. Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen Linien sind MIDAS-Kurven an bedeutenden Kursereignissen (wie z. B. Swing-Hochs oder -Tiefs) verankert und entwickeln sich dynamisch im Laufe des Handels.
Die Methode betont, dass die Marktstruktur durch das Zusammenspiel von Akkumulation/Distribution und Unterstützung/Widerstand geformt wird, was sie besonders nützlich für die Trendanalyse und das Timing von Einstiegen macht.
Einen tieferen Einblick erhalten Sie in MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets von Andrew Coles und David Hawkins.
Wichtigste Merkmale
-
Drag-and-Drop-Verankerung für eine intuitive Anwendung
-
Automatische Verschiebungskanäle, die an Swing-Punkten ausgerichtet sind
-
Eingebaute Kauf-/Verkaufssignale basierend auf MIDAS-Setups
Wie Sie MIDAS verwenden
-
Erkennen Sie eine beschleunigte Kursbewegung (oder einen Trend) in einem beliebigen Markt.
-
Verankern Sie die MIDAS-Kurve am Anfang der Bewegung, indem Sie die rote vertikale Linie ziehen.
-
Warten Sie, bis der Kurs zur MIDAS-Kurve zurückzieht.
-
Steigen Sie bei einer Berührung der MIDAS-Kurve oder einem bestätigten Signal ein und setzen Sie Ihren Stop-Loss knapp hinter der Kurve.
-
Streben Sie ein minimales R:R von 1:1 an.
Parameter
-
ID (1-10): Weisen Sie eindeutige IDs für mehrere Instanzen zu
-
Verschiebungskurven anzeigen: Ja/Nein
-
Signale anzeigen: Ja/Nein
-
Signalfarbe: Gelb
-
Signal anzeigen für...: Alle/Verschiebung/Unterbrechung
-
Pop-Up-Warnung: Ja/Nein
BRILLIANT INDICATOR. game changing tool in my opinion, works very smoothly, a great transfer from MT4 to MT5