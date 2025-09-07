WinMidas MT5

MIDAS (Market Interpretation/Data Analysis System) wurde von dem verstorbenen Analysten Paul Levine entwickelt und ist eine fortschrittliche VWAP-basierte Methode zur Ermittlung von Unterstützungs- und Widerstandslinien auf den Finanzmärkten. Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen Linien sind MIDAS-Kurven an bedeutenden Kursereignissen (wie z. B. Swing-Hochs oder -Tiefs) verankert und entwickeln sich dynamisch im Laufe des Handels.

Die Methode betont, dass die Marktstruktur durch das Zusammenspiel von Akkumulation/Distribution und Unterstützung/Widerstand geformt wird, was sie besonders nützlich für die Trendanalyse und das Timing von Einstiegen macht.

Einen tieferen Einblick erhalten Sie in MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets von Andrew Coles und David Hawkins.


Wichtigste Merkmale

  • Drag-and-Drop-Verankerung für eine intuitive Anwendung

  • Automatische Verschiebungskanäle, die an Swing-Punkten ausgerichtet sind

  • Eingebaute Kauf-/Verkaufssignale basierend auf MIDAS-Setups


      Wie Sie MIDAS verwenden

      1. Erkennen Sie eine beschleunigte Kursbewegung (oder einen Trend) in einem beliebigen Markt.

      2. Verankern Sie die MIDAS-Kurve am Anfang der Bewegung, indem Sie die rote vertikale Linie ziehen.

      3. Warten Sie, bis der Kurs zur MIDAS-Kurve zurückzieht.

      4. Steigen Sie bei einer Berührung der MIDAS-Kurve oder einem bestätigten Signal ein und setzen Sie Ihren Stop-Loss knapp hinter der Kurve.

      5. Streben Sie ein minimales R:R von 1:1 an.


      Parameter

      • ID (1-10): Weisen Sie eindeutige IDs für mehrere Instanzen zu

      • Verschiebungskurven anzeigen: Ja/Nein

      • Signale anzeigen: Ja/Nein

      • Signalfarbe: Gelb

      • Signal anzeigen für...: Alle/Verschiebung/Unterbrechung

      • Pop-Up-Warnung: Ja/Nein

      tomgrovess
      74
      tomgrovess 2025.10.01 17:53 
       

      BRILLIANT INDICATOR. game changing tool in my opinion, works very smoothly, a great transfer from MT4 to MT5

      dannyloveridge
      74
      dannyloveridge 2025.09.16 15:22 
       

      This is a well coded indicator runs very smoothly with no issues Midas is a powerful tool if you know how to use i correctly and the author is keen to answer questions and help out!

      Auswahl:
