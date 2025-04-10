Body Break Confirmer MT5

Body Break Confirmation - Entry Alerter.

Regelbasierte Candle-Body-Break-Alarme für objektive Momentum-Bestätigung. Platzieren Sie Alarme manuell mit einem Klick. Alarme werden ausgelöst, wenn der Preis über den Body der vorherigen Kerze hinausgeht - keine Blackbox-Logik, keine versteckten Regeln. Entwickelt für Level-basierte Trader, die eine klare Einstiegsbestätigung ohne ständige Chartbeobachtung wünschen.

Wie es funktioniert:

Preis überprüfen - Beobachten Sie den Preis, bis er eine potenzielle Umkehrzone auf dem Chart erreicht. Setzen Sie einen Alarm - klicken Sie auf die Schaltfläche in der Chartecke, um sofort einen Break-Alarm in der gewählten Richtung zu setzen. Warten Sie auf die Benachrichtigung - das Tool überwacht den Kurs kontinuierlich und gibt eine Warnung aus, sobald der Break eintritt. Deaktivieren Sie den Alarm - klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Alarm jederzeit zu entfernen.

Sichtbarkeit des Breaks - Das Ändern des Zeitrahmens des Charts hat keinen Einfluss auf einen aktiven Alarm. Bruchlinien sind nur auf dem Zeitrahmen sichtbar, auf dem der Alarm platziert wurde. Auf anderen Zeitrahmen wird nur die Zeitrahmenbezeichnung des Alarms angezeigt.

Dauerhafte Alarme - Alarme bleiben auch nach dem Schließen des Terminals aktiv. Beim Neustart prüft das Tool, ob Levels durchbrochen wurden, während es offline war, und benachrichtigt Sie sofort.

Tipp: Machen Sie das Body-Break-Signal aggressiver, indem Sie es auf einen niedrigeren Zeitrahmen anwenden, oder weniger aggressiv, indem Sie es auf einen höheren Zeitrahmen anwenden.