SF Adaptive Scalper EA m

5
SwapFree Adaptive Scalper EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable !

Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 9 Set_files disponibles pour 9 paires !

Utilisez Set_files v25.12 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA.

Caractéristiques de l'EA :
- Techniques de scalping.
- Aucune influence de rollover.
- Aucun swap impliqué.
- Aucun écart de week-end impliqué.
- L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA.
- Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.
- L'EA doit fonctionner sur 9 paires simultanément - les Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».
- Cet EA est très convivial et peut être utilisé à la fois par : les professionnels du Forex et les nouveaux arrivants.
- Le robot effectue automatiquement des calculs d'intérêts composés - il vous suffit de l'installer sur MT4 avec un risque approprié (2 % par défaut) selon la procédure ci-dessous, et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser simplement VPS).
- Le solde de compte minimum requis pour exécuter le robot est de seulement 100 $.
- Période : uniquement M15.
- Paires de trading : GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.
- Lorsque vous installez EA sur différentes paires (mentionnées ci-dessus), les magic_numbers doivent être différents sur chaque paire (les set_files ont déjà des magic_numbers différents, il suffit donc d'appliquer set_files).
- Durée de fonctionnement : EA recherche des signaux d'entrée au début de la session en Asie.
- Effet de levier du compte : tout effet de levier dans la plage de 1:30 à 1:2000.
- Gestion des risques : il est recommandé de prendre un risque de 2 % par transaction (peut être modifié dans les paramètres) OU d'utiliser un lot fixe.

Comment installer :
- Ouvrez les 9 graphiques suivants :
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.
- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.
- Associez Expert Adviser à chaque graphique.
- Appliquez le « Set_file » correspondant à EA (obtenez tous les Set_files v25.12 dans la section « Commentaires » de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.
- Laissez le PC fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 (OU utilisez simplement un VPS au lieu du PC) pour laisser EA faire son travail.

IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :
- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure normale) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et fournirai les fichiers set_files associés si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.
Avis 1
zoltan968
20
zoltan968 2024.08.20 15:51 
 

hi i am using robot forex broker please check if time zone is set correctly. Thanks

Produits recommandés
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Pro Price Action Trader EA mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO PRICE ACTION TRADER EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse des prix ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre et puissant modèle Price Action : PinBar ! Pro Price Action Trader EA est un excellent investissement : il fonctionnera pendant des années, tous les Set_files ayant une espérance mathématique positive ! Utilisez les Set_files (v25.15) de la
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experts
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
FU Pulsar
Alla Bosa
Experts
Advisor FU PULSAR  - is a scalper with high accuracy of market entries. The EA is able to work with medium spreads (for testing we used a spread of 20 points on GBPUSD), it is not critical to slippage, and it is also not demanding on trading conditions. It uses Stop Loss as protection for orders, and uses virtual trailing stop as a percentage of the balance as order support. It does not open orders often but as accurately as possible. FU PULSAR does not use indicators. The algorithm contains a
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
MAX AUTO SCALPING EA est un système de trading multipaires entièrement automatique pour MT4. Ce logiciel Expert Advisor haute qualité, prêt à l'emploi, gère toutes vos opérations de trading ! 7 fichiers Set_files disponibles pour 7 paires ! Utilisez Set_files v25.17 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. Principales fonctionnalités de l'EA : - Méthodes de scalping basées sur les niveaux de support/résistance locaux. - Système sécurisé et n'utilisant aucune méthode dan
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION HSS EA - est un excellent système de trading intraday basé sur l'analyse de l'action des prix ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur les célèbres et puissants schémas d'action des prix : le marteau et l'étoile filante, combinés à des techniques de tendance et de scalping ! PRICE ACTION HSS EA fonctionne sur l'unité de temps H1 pendant les sessions européennes et américaines. Uti
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Experts
This EA has been developed for DAX (GER30) M15 timeframe. It also works very well on the same market and TF M30 and M5.  So you will get 3 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits and lower drawdowns. Everything is tested for M15 timeframe, tests are made also for M30 and M5 TF . Strategy is based on continuation of TREND by HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses STOP pending orders with   FIXED STOP LOSS . Strategy uses also some   BREAKEV
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experts
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
MAx overclock EA
Kevin John Hastings
Experts
Elevate Your Trading Game with Our Expert Advisor! Are you tired of the guesswork in trading? With a decade of programming experience and 3 years in trading, I’ve developed an Expert Advisor that’s designed to take your trading career to new heights! Our Expert Advisor is a game-changer. It’s built to detect overbought and oversold market conditions, identify trends, and help you find the best times to trade your favourite product. Whether you’re aiming for a 1:1 risk or pushing for a 5:1
OB Pro Trader EA gts
DMITRII GRIDASOV
Experts
OB PRO TRADER EA est un système de trading intraday de haute qualité basé sur l'analyse des prix ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 8 fichiers Set_files disponibles pour 6 paires de devises ! Utilisez les fichiers Set_files (v25.17) de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. L'idée de trading est basée sur un modèle d'action des prix puissant et reconnu, combiné à des techniques de tendance et de scalping ! OB PRO TRADER EA fon
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
Experts
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
EA Locking Grid
Sergey Deev
5 (1)
Experts
Semiautomatic EA for trading based on the averaging and locking strategy. The trader sends signals for opening grids by using the buttons on the chart. The EA opens a market order, places a grid of limit orders in the same direction with lot multiplication according to specified parameters and a locking stop order in the opposite direction with the volume equal to the sum of all the previous ones. Once the price passes the specified breakeven level, the EA places a stop loss at the open price+sp
MHA Local Trade Copier
Mohammad Hanif Ansari
Experts
MHA Local Trade Copier It's an EA to copy trade from one MT4 account to another MT4 account. Also you can copy trades from single master account to multiple slave accounts. Only you should run master and slave accounts at same PC or VPS. Master account could use main password or investor password, but slave accounts needs to login by main password. Using this copier you can copy trades between different brokers with different symbol suffix. For example if broker of master account has EURUSDi
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Experts
Advisor based on triangular arbitrage. The Expert Advisor analyzes the prices of all trading instruments on the entire account opened in the market overview.   The analysis takes place at the expense of other currency pairs linked by a single currency.   (currency triangles). Examples of triangles: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD The Expert Advisor analyzes each currency through the other two and calcu
Magic Win
- Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
ForexxFlakes
Mohammed Abdulwadud Soubra
Experts
Forex Flakes is a powerful trading robot designed to help traders maximize their profits in the forex market. Using advanced algorithms and cutting-edge technology, Forex Flakes employs the martingale strategy to keep a safe distance between trades and double the lots until the position is closed with a profit. The martingale strategy is a popular technique in forex trading that involves increasing the trade size after each loss, in the hopes of recouping previous losses with a single trade. F
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan et Quantum King  gratuitement !*** Demandez
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Experts
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Ryukai Scalper
Louai Habiche
Experts
Ryukai Scalper Ryukai Scalper est un Expert Advisor automatisé conçu pour le trading de XAUUSD (Or) sur l’unité de temps M15. Il utilise un algorithme de scalping perfectionné combinant l’action du prix et des filtres de volatilité afin d’identifier les opportunités de trading à court terme sur le marché de l’or. Caractéristiques principales Optimisé pour l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M15. Logique de scalping basée sur le mouvement des prix et la volatilité. Gestion automatique du risque av
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Steadily forward
Yvan Musatov
Experts
In order to understand the work of a bot Steadily forward , first of all, you need to understand what parameters it has. Therefore, I believe that a detailed description of the parameters will be the best description of the bot. Since it will give the user an understanding of what he is dealing with and will allow him to decide, this bot is suitable for his trading style and will allow his broker to work with the help of this bot. Be sure to set Fake Robot On = false Basic parameters, a number
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.59 (27)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.59 (32)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extracteurs pour XAUUSD Extractors pour XAUUSD est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour les traders qui privilégient la précision, le contrôle des risques et une logique de trading adaptable pour l'or (XAUUSD). Il intègre deux stratégies intégrées avancées et cinq modes d'approche de marché flexibles, offrant aux traders un contrôle total sur la façon dont le système interprète, saisit et gère les transactions selon différentes structures de marché. Issu d'une recherche et dével
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Strategist scalping
Van Hoa Nguyen
5 (1)
Experts
Strategist scalping the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade GBPUSD, USDCHF, EURAUD, EURCHF, GBPJPY... currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 11 years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies. the
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4  - est un conseiller de grille agressif et entièrement automatisé, avec un panneau de trading d'informations et une configuration simple. La stratégie consiste en un travail bidirectionnel simultané, multipliant le volume d'une direction. Le calcul automatique des lots intégré, diverses variantes d'augmentation du volume des positions et d'autres fonctions sont implémentés. Instructions ->  ICI  /  Résolution de problèmes ->  ICI   / Version MT5 ->  ICI Comment le c
Plus de l'auteur
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4. - Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!! - "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge). - Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches. - L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Utilisez Set_files  "v24.1 mod2" de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA. Caractéristiques de l'EA : - Paramètres de spread supplémentaires. - Volatilité réglable - Stop Loss adaptatif. - Afficha
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! // Grands robots et indicateurs de trading sont disponibles ici: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicateur Crypto_Forex : Bougies Heiken Ashi pour MT4. Pas de repeinture. - Heiken_Ashi_Candles a une excellente combinaison avec l'indicateur Trend Line MA tel qu'il est sur la photo. - L'indicateur Heiken_Ashi_Candles est un in
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. - Utilisez deux fichiers Set depuis la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA. - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix ! - Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4. - Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %. - Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale. - Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal. - Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30. - Il existe de n
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4. - L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance. - "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs. - Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis : _ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les m
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix. - L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière. - Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! // Grands robots et indicateurs de trading sont disponibles ici: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Affichage du spread de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur Spread Display affiche le spread actuel de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de localiser la
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! // Grands robots et indicateurs de trading sont disponibles ici: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Affichage SWAP de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur SWAP Display affiche les SWAP actuels pour les transactions longues et courtes de la paire de devises à laquelle il est attaché.
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" pour MT4 - L'indicateur "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" est un outil de trading auxiliaire très utile. - Il vous montre les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix (niveaux de fourchette de prix). - La fourchette quotidienne est utile pour les traders intraday. - Les fourchettes hebdomadaires et mensuelles sont destinées aux traders Swing et à long terme. - L'indicateur est excellent pour
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT4, pas de repeinture. - Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT4. HTF signifie - Higher Time Frame. - RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat. - Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat. - L'indicateur HTF RV
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "RSI pour 8 symboles" pour MT4. Pas de repeinture. - Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading. - Il est idéal pour prendre des entrées de vente à partir d'une zone de surachat forte (au-dessus de 70) et des entrées d'achat à partir d'une zone de survente forte (en dessous de 30). - Le RSI est très utile pour la détection des divergences. - "RSI pour 8 symboles" donne la possibilité de contrôler les valeurs RSI jusqu'à 8 symboles différents sur un se
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA est un système de trading automatique avancé basé sur les dernières recherches sur l'action des prix ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 20 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.12 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. L'idée de trading est basée sur un modèle d'action des prix totalement inédit que j'ai découvert par moi-même ! ANTI SCALPING TRADER est un excellent investissement : il fon
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. - L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA. - Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les g
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche Price Action ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action de prix puissant - PinBar ! Price Action Trader EA est un très bon investissement - il fonctionnera des années et des années pour vous, tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "ReTest Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur ReTest_Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction de la tendance principale après le nouveau test d'un niveau S/R fort. - L'histogramme ReTest peut être en 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière. - Une fois que vous voyez des colonnes d'histogramme consécutives stables de la même couleur, cela signifie qu'une nouvelle tendanc
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4. - L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ; - L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique : - Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - La barre intérieure elle-même a un ratio R/
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Adjustable Fractals" - est une version avancée de l'indicateur fractal, un outil de trading très utile ! - Comme nous le savons, l'indicateur fractal standard mt4 n'a aucun paramètre - c'est très gênant pour les traders. - Les fractales ajustables ont résolu ce problème - il dispose de tous les paramètres nécessaires : - Période réglable de l'indicateur (valeurs recommandées - supérieures à 7). - Distance réglable par rapport aux hauts/bas du prix. - Conception réglable des flèches fractales.
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA est un système avancé de trading multi-paires avec couverture de grille ! L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché. Contrairement à de nombreux autres EA à grille, Grid Master offre un fonctionnement très sécurisé. Utilisez les fichiers Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA. - Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché. - L'Expert Advisor peut gérer simultanément l
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche sur l'action des prix ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. (v25_11) L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action des prix puissant - OutsideBar ! Price Action OB Trader EA est un très bon investissement - il fonc
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 ! Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés ! Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5. - Utilisez Set_file de la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA. - Les transactions sont très précises : environ 85-90 %. - Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse comme les grilles
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires ! Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA. Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'A
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF DeMarker pour MT4. - Cet indicateur est un outil utile utilisé par les traders techniques pour trouver des points d'entrée et de sortie. HTF signifie - Higher Time Frame. - La ligne d'oscillateur DeMarker indique la position actuelle du prix par rapport aux hauts et bas précédents. - DeMarker fournit les signaux de divergence réguliers les plus efficaces parmi les autres oscillateurs. - La zone de surachat se situe lorsque le DeMarker est supérieur à 0,7 et la zone d
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "MA Speed" pour MT4, sans repeinture. La VITESSE de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. - La vitesse est la 1ère dérivée de la moyenne mobile. - L'indicateur MA Speed ​​montre à quelle vitesse la MA elle-même change de direction. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Speed. Convient pour SMA, EMA, SMMA et LWMA. - Il est
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure : - Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge s
Filtrer:
zoltan968
20
zoltan968 2024.08.20 15:51 
 

hi i am using robot forex broker please check if time zone is set correctly. Thanks

Répondre à l'avis