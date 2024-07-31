SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！





这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！





下载用于测试和交易的EA设置文件：

EA 的功能：

- 剥头皮技术。

- 不受展期影响。

- 不涉及掉期。

- 不涉及周末缺口。

- EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。

- 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。

- 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。

- 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。

- 时间范围：仅 M15。

- 交易对：GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD。

- 当您在不同的货币对上安装 EA 时（如上所述）- 每对的 magic_numbers 必须不同（set_files 已经具有不同的 magic_numbers，因此只需应用 set_files）。

- 运行时间：EA 在亚洲时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任何杠杆。

- 风险管理：建议每笔交易的风险为 2%（可在设置中更改）或使用固定手数。





如何安装：

- 打开以下 9 个图表：

GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD。

- 在每个图表上选择 M15 时间范围。

- 将专家顾问附加到每个图表。

- 将相应的“Set_file”应用于 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 让 PC 全天候运行（或使用 VPS 代替 PC）让 EA 完成其工作。





重要！！！为获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 MT4，其中 Market_watch = GMT+2（标准时间段）和 GMT+3（夏令时时间段）。如果您的经纪商服务器有不同的 GMT 时区 - 则需要更改 EA 时间设置 - 只需向我发送有关该信息的消息（以检查您的经纪商时区） - 我会帮助您并在必要时提供相关的 set_files。

- 点差和经纪商：选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）以获得最佳性能非常重要。

这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。