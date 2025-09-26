GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko.

Warum GoldenTrend?

⚡ Ultraschnelle Trades: Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads.

📊 Adaptive Strategie: Passt sich automatisch der aktuellen Marktvolatilität an und ändert dynamisch die Handelstaktik.

🛡️ Mehrschichtiger Schutz: Mit dynamischem Stop-Loss, Trailing-Stop und strengen Risikolimits pro Handel.

💰 Hoher Gewinnfaktor: Strategisch optimiert für maximale Profitabilität bei minimalem Drawdown.

🌐 Funktioniert bei jedem Symbol: Getestet und abgestimmt für XAUUSD und andere beliebte Instrumente.

Für wen:

Erfahrene Händler, die maximale Renditen anstreben und bereit sind, aktiv und in kurzen Zyklen zu handeln.

⚠️ Wichtig: Nur auf Konten mit niedrigen Spreads und schneller Orderausführung verwenden. Empfohlene Mindesteinlage: 10.000 $.