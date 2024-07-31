SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система!





Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар!





Особенности советника:

- Методы скальпинга.

- Отсутствие влияния ролловера.

- Отсутствие свопов.

- Отсутствие пропусков выходных.

- Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ.

- Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и может использоваться как профессионалами Форекс, так и новичками.

- Робот автоматически рассчитывает сложные проценты - все, что вам нужно, это установить его на MT4 с соответствующим риском (2% по умолчанию) в соответствии с процедурой ниже и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).

- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.

- Таймфрейм: только M15.

- Торговые пары: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- При установке советника на разные пары (упомянутые выше) - magic_numbers должны быть разными для каждой пары (set_files уже имеют разные magic_numbers, поэтому просто примените set_files).

- Время работы: советник ищет сигналы входа в начале азиатской сессии.

- Кредитное плечо счета: любое кредитное плечо в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: рекомендуется риск 2% на сделку (можно изменить в настройках) ИЛИ используйте фиксированный лот.





Как установить:

- Откройте 9 следующих графиков:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к EA. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Оставьте ПК включенным 24/7 (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы EA мог выполнять свою работу.





ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо будет сместить настройки времени советника - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие set_files при необходимости.

- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN) для лучшей производительности.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.