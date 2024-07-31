SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система!

Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар!

Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли:

Особенности советника:
- Методы скальпинга.
- Отсутствие влияния ролловера.
- Отсутствие свопов.
- Отсутствие пропусков выходных.
- Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ.
- Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и может использоваться как профессионалами Форекс, так и новичками.
- Робот автоматически рассчитывает сложные проценты - все, что вам нужно, это установить его на MT4 с соответствующим риском (2% по умолчанию) в соответствии с процедурой ниже и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).
- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.
- Таймфрейм: только M15.
- Торговые пары: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.
- При установке советника на разные пары (упомянутые выше) - magic_numbers должны быть разными для каждой пары (set_files уже имеют разные magic_numbers, поэтому просто примените set_files).
- Время работы: советник ищет сигналы входа в начале азиатской сессии.
- Кредитное плечо счета: любое кредитное плечо в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: рекомендуется риск 2% на сделку (можно изменить в настройках) ИЛИ используйте фиксированный лот.

Как установить:
- Откройте 9 следующих графиков:
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.
- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к EA. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Оставьте ПК включенным 24/7 (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы EA мог выполнять свою работу.

ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо будет сместить настройки времени советника - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие set_files при необходимости.
- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN) для лучшей производительности.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
Отзывы 1
zoltan968
20
zoltan968 2024.08.20 15:51 
 

hi i am using robot forex broker please check if time zone is set correctly. Thanks

