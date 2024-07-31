SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável!





Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares!





Características do EA:

- Técnicas de scalping.

- Sem influência de rollover.

- Sem swaps envolvidos.

- Sem lacunas de fim de semana envolvidas.

- O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA.

- O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para proteção de conta.

- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por: profissionais de Forex e novatos.

- O robô faz cálculos de juros compostos automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 com risco relevante (2% por padrão) de acordo com o procedimento abaixo e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).

- O saldo mínimo de conta necessário para rodar o robô é de apenas $ 100.

- Período: apenas M15.

- Pares de negociação: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Quando você instala o EA em pares diferentes (mencionados acima) - magic_numbers deve ser diferente em cada par (set_files já tem magic_numbers diferentes, portanto, basta aplicar set_files).

- Tempo de operação: o EA está procurando sinais de entrada no início da sessão da Ásia.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Gerenciamento de risco: o recomendado é 2% de risco por negociação (pode ser alterado nas configurações) OU use lote fixo.





Como instalar:

- Abra os 9 gráficos a seguir:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o Expert Adviser a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- Deixe o PC funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use apenas o VPS em vez do PC) para deixar o EA fazer seu trabalho.





IMPORTANTE!!! Para melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE TRABALHO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no período de horário padrão) e GMT+3 (no período de horário de verão). Se o servidor do seu corretor tiver um fuso horário GMT diferente - será necessário mudar as configurações de horário do EA - basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário do seu corretor) - eu o ajudarei com isso e fornecerei set_files relacionados, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads apertados (Raw spread ou ECN) para melhor desempenho.

É um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.