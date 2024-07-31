SF Adaptive Scalper EA m
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 25.12
- Atualizado: 21 outubro 2025
- Ativações: 10
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável!
Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares!
Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação:
Características do EA:
- Técnicas de scalping.
- Sem influência de rollover.
- Sem swaps envolvidos.
- Sem lacunas de fim de semana envolvidas.
- O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA.
- O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para proteção de conta.
- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por: profissionais de Forex e novatos.
- O robô faz cálculos de juros compostos automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 com risco relevante (2% por padrão) de acordo com o procedimento abaixo e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).
- O saldo mínimo de conta necessário para rodar o robô é de apenas $ 100.
- Período: apenas M15.
- Pares de negociação: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.
- Quando você instala o EA em pares diferentes (mencionados acima) - magic_numbers deve ser diferente em cada par (set_files já tem magic_numbers diferentes, portanto, basta aplicar set_files).
- Tempo de operação: o EA está procurando sinais de entrada no início da sessão da Ásia.
- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.
- Gerenciamento de risco: o recomendado é 2% de risco por negociação (pode ser alterado nas configurações) OU use lote fixo.
Como instalar:
- Abra os 9 gráficos a seguir:
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexe o Expert Adviser a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- Deixe o PC funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use apenas o VPS em vez do PC) para deixar o EA fazer seu trabalho.
IMPORTANTE!!! Para melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE TRABALHO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no período de horário padrão) e GMT+3 (no período de horário de verão). Se o servidor do seu corretor tiver um fuso horário GMT diferente - será necessário mudar as configurações de horário do EA - basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário do seu corretor) - eu o ajudarei com isso e fornecerei set_files relacionados, se necessário.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads apertados (Raw spread ou ECN) para melhor desempenho.
É um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.
hi i am using robot forex broker please check if time zone is set correctly. Thanks