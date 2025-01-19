Smoothed Trend Histogram m
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.57
- Aktualisiert: 2 Juni 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Glattes Trendhistogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen.
- Der Indikator „Glattes Trendhistogramm“ ist viel effizienter als jedes Standardkreuz von gleitenden Durchschnitten.
- Er ist besonders auf die Erkennung großer Trends ausgerichtet.
- Der Indikator hat 2 Farben: Rot für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).
- Mit Alarmen für Mobilgeräte und PCs.
- Es ist eine großartige Idee, diesen Indikator mit anderen Handelsmethoden zu kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading, andere Indikatoren.
Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.