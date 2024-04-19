Bitcoin Robot MT4

4.63

Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicherEffizienz und Präzision auszuführen. Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern,verwendet unserBitcoin Roboteinen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mitM5-Zeitrahmenauszuführen, um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen.Kein Raster, kein Martingal, kein Hedging, EA öffnet nur eine Position zur gleichen Zeit. Bitcoin Robot ist auch während wichtiger Nachrichten geschützt, wenn hochwirksame Nachrichten herauskommen, öffnet der Roboter keine Positionen vor und nach 60 Minuten nach den Nachrichten. Wir bieten Zugang zu einer Gruppe, in der Sie Fragen stellen können, sowie persönliche Unterstützung bei jedem Schritt. Der Bitcoin Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden . Das detaillierte Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich sende Ihnen den Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $1299, gültig bis zum 31. Dezember 2025, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $2499.

Nach dem Kauf oder der Miete von Bitcoin Robot, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (XG Gold, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot oder Gold Indicator)

Eigenschaften:

  • Nachrichten-Filter
  • Alle Updates kostenlos
  • Beliebtes BTCUSD-Paar
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Handel an 7 Tagen in der Woche oder an bestimmten Tagen und Stunden
  • Schnelle Installation, nur ein Parameter muss geändert werden
  • Private Gruppe mit engagiertem Support, der Sie bei jedem Schritt unterstützt
  • Alle Positionen sind durch Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop und Break Even geschützt
  • Kein Grid, kein Martingal, kein Hedging, EA öffnet nur eine Position zur gleichen Zeit

Parameter:

  • Lots - die feste Losgröße
  • Lots - die prozentuale Größe der Lots
  • Take Profit - ist als Standard eingestellt, muss nicht geändert werden
  • Stop Loss - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
  • Trailing Stop - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
  • Break Even - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
  • Die magische Zahl - kann auf eine beliebige Zahl geändert werden
  • News Filter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
  • MaxDD %, es ist möglich, den maximalen Drawdown in Prozent anzugeben
  • Handelskommentar - kann beliebig geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
  • Report For USD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht, in denen EA keine neuen Trades platzieren kann
  • Handelstage und Handelszeiten - Sie können jeden Tag zwischen Montag und Sonntag ändern oder ausschließen und die Handelszeiten ändern oder auswählen, dass EA 24/7 arbeitet
  • Maximale Positionen pro Tag - erlaubt es, die Anzahl der offenen Positionen im EA zu begrenzen (Roboter öffnet 1 Position gleichzeitig mit TP-SL-TS und Sie können auswählen, dass z.B. maximal 10 pro Tag geöffnet und bis zum nächsten Tag gestoppt werden
  • Opositesignal - eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Positionen auf der Grundlage von entgegengesetzten Signalen zu schließen. Zum Beispiel, wenn wir einen offenen Kauf BTCUSD haben und es aktiv ist, bis Verkaufssignale erscheinen, wird der EA automatisch Kaufpositionen schließen und Verkaufspositionen öffnen. Diese Funktion ist optional und kann verwendet werden oder nicht.
  • Panel anzeigen - wir haben für alle unsere Roboter das gleiche Panel-Design verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen.
  • Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwendendas gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.
Wie testet man den Bitcoin-Roboter richtig im MetaTrader 4-Tester?

  • Wählen Sie zunächst das BTCUSD-Chart (oder ein anderes bei Ihrem Broker verfügbares) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M5. Wählen Sie dann eine Einlage von 1000 oder eine andere, stellen Sie ein benutzerdefiniertes Datum ein, wählen Sie Every tick normal, wählen Sie die Lotgröße. Klicken Sie abschließend im MetaTrader 4-Tester auf die Schaltfläche Start. Wenn Sie mit Ihrem Broker keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie es mit einem anderen, da wir festgestellt haben, dass einige Broker Testroboter für BTCUSD blockieren.

Wie fange ich an?

  • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
  • Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum M5-Chart auf dem BTCUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
  • Der Bitcoin-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit geringer Streuung empfohlen, mit einer Mindesteinlage von 500 $ und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Informationen:

  • Paar: BTCUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindestmengen: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: 1000
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 9.8. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $1299 und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.

Bewertungen 65
Smosky
91
Smosky 2025.07.11 18:20 
 

Es muy bueno, lo más importante es leer el manual de instrucción para no cometer errores

scar2face
132
scar2face 2025.07.09 11:13 
 

Great EA and great team. Support is clear and fast

Anson Au
49
Anson Au 2025.07.08 10:48 
 

This BTC Robot is excellent, I would give it 5 stars. Thank you for your support, Mark!

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
XA Risk Reward Ratio Tool MT5
MQL TOOLS SL
4.83 (23)
Utilitys
XA Risk Reward Ratio Tool MT5 ist ein professioneller Algorithmus, der das Risiko jeder Transaktion berechnet, bevor sie abgeschlossen wird. Es erlaubt Ihnen, Gewinn und möglichen Verlust genau abzuschätzen. Das professionelle Tool kann die Niveaus von Take Profit und Stop Loss unglaublich genau abschätzen, was Investitionen effektiver und sicherer macht. Mit dem Risk Reward Ratio Tool können Sie mit einem Klick Transaktionen durchführen, Positionen stornieren, die Positionsrate festlegen, den E
FREE
AX Forex Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der AX Forex Indicator MT5 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieser leistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mi
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der AX Forex Indicator MT4 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieser leistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mi
XP Forex Trade Manager MT5
MQL TOOLS SL
4.25 (8)
Utilitys
Der Forex Trade Manager MT5 vereinfacht die Verwaltung offener Aufträge im MetaTrader 5. Wenn Sie eine neue Order eröffnen, setzt der Manager automatisch Stop Loss und Take Profit. Wenn sich der Preis bewegt, kann das Programm den Stop Loss auf Break Even (Stop Loss = offener Preis) oder den sich kontinuierlich bewegenden Stop Loss (Trailing Stop) verschieben, um Ihre Gewinne zu schützen. Forex Trading Manager ist in der Lage, Aufträge nur für aktuelle Symbole (wo EA arbeitet) oder für alle geöf
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Indikatoren
Der XR Gartley Pattern MT5 ist ein Indikator, der Gartley-Muster , die auf dem Candlestick-Chart erkannt werden, anzeigt und warnt. Er zeigt auch potenzielle Handelsmöglichkeiten mit berechneten Take Profit und Stop Loss an. Nach dem Kauf des XR Gartley Pattern Indikators können Sie diesen Indikator sofort vom MT4-MT5 Markt herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind, es ist nicht notwendig, irgendwelche Parameter zu ändern. Darüber hinaus haben
FREE
XA Risk Reward Ratio Tool MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (8)
Utilitys
XA Risk Reward Ratio Tool MT4 ist ein professioneller Algorithmus, der das Risiko jeder Transaktion berechnet, bevor sie abgeschlossen wird. Es erlaubt Ihnen, Gewinn und möglichen Verlust genau abzuschätzen. Das professionelle Tool kann die Niveaus von Take Profit und Stop Loss unglaublich genau abschätzen, was Investitionen effektiver und sicherer macht. Mit dem Risk Reward Ratio Tool können Sie mit einem Klick Transaktionen durchführen, Positionen stornieren, die Positionsrate festlegen, den E
FREE
XE Forex Strength Indicator MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Indikatoren
XE Forex Strengh Indicator MT5 zeigt visuelle Informationen über Richtung und Stärke eines Signals für das aktuelle Paar und die gewählten Zeitrahmen (M5, M15, M30 und H1). Die Berechnungen basieren auf mehreren Faktoren und die Ergebnisse werden als farbiges Panel mit Skalenbalken, numerischen Werten und Pfeilen angezeigt. Es werden auch die Werte des aktuellen Preises und des Spreads für das Paar angezeigt. Für jeden verfügbaren Zeitrahmen kann ein Alarm (als E-Mail oder Pop-up-Fenster mit To
FREE
One Click MT5
MQL TOOLS SL
Utilitys
One Click Close MT5 ist ein EA, mit dem Sie Aufträge schnell schließen können. EA zeigt auf dem Chart zwei Schaltflächen an. Die erste Schaltfläche "Close All Positions" dient dazu, alle geöffneten Orders zu schließen. Die zweite Schaltfläche "Close Profit Positions" dient dazu, nur profitable Orders zu schließen. EA schließt die Orders für alle verfügbaren Symbole, nicht nur für das Chartsymbol. In den EA-Parametern können Sie den Abstand vom oberen Chartrahmen (Y-Offset) und vom linken Chartra
FREE
One Click MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilitys
One Click Close MT4 ist ein EA, mit dem Sie Aufträge schnell schließen können. EA zeigt auf dem Chart zwei Schaltflächen an. Die erste Schaltfläche "Close All Positions" dient dazu, alle geöffneten Orders zu schließen. Die zweite Schaltfläche "Close Profit Positions" dient dazu, nur profitable Orders zu schließen. EA schließt die Orders für alle verfügbaren Symbole, nicht nur für das Chartsymbol. In den EA-Parametern können Sie den Abstand vom oberen Chartrahmen (Y-Offset) und vom linken Chartra
FREE
XP Forex Trade Manager MT4
MQL TOOLS SL
4 (6)
Utilitys
Der Forex Trade Manager MT4 vereinfacht die Verwaltung offener Aufträge im MetaTrader 4. Wenn Sie eine neue Order eröffnen, setzt der Manager automatisch Stop Loss und Take Profit. Wenn sich der Preis bewegt, kann das Programm den Stop Loss auf Break Even (Stop Loss = offener Preis) oder einen sich kontinuierlich bewegenden Stop Loss (Trailing Stop) setzen, um Ihre Gewinne zu schützen. Forex Trading Manager ist in der Lage, Aufträge nur für aktuelle Symbole (wo EA arbeitet) oder für alle geöffne
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Utilitys
Forex Trade Manager Grid MT5 hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und das Ziel zu erreichen. Sie müssen nur den ersten Auftrag mit Take Profit platzieren, EA starten und in den Parametern den Gewinn (Pips) einstellen, den Sie erzielen möchten. EA verwaltet Ihre Positionen und sammelt eine bestimmte Anzahl von Pips. Es handelt sich um eine Strategie zur Verwaltung von manuellen Trades, die für das aktuelle Paar eröffnet wurden. Die Strategie fügt Positionen zu den aktuell geöffneten Trades in einem
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der XR Gartley Pattern MT4 ist ein Indikator, der Gartley-Muster , die auf dem Candlestick-Chart erkannt werden, anzeigt und warnt. Es zeigt auch potenziellen Handel mit berechneten Take Profit und Stop Loss, Zeitrahmen H1. Nach dem Kauf von XR Gartley Pattern können Sie diesen Indikator sofort aus dem MT4-MT5 Market herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind und es nicht notwendig ist, irgendwelche Parameter zu ändern. Darüber hinaus haben wir
FREE
XE Forex Strength Indicator MT4
MQL TOOLS SL
5 (5)
Indikatoren
XE Forex Strengh Indicator MT4 zeigt visuelle Informationen über Richtung und Stärke eines Signals für das aktuelle Paar und die gewählten Zeitrahmen (M5, M15, M30 und H1). Die Berechnungen basieren auf mehreren Faktoren und die Ergebnisse werden als farbiges Panel mit Skalenbalken, numerischen Werten und Pfeilen angezeigt. Es werden auch die Werte des aktuellen Preises und des Spreads für das Paar angezeigt. Für jeden verfügbaren Zeitrahmen kann ein Alarm (als E-Mail oder Pop-up-Fenster mit To
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilitys
Forex Trade Manager Grid MT4 hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und das Ziel zu erreichen. Sie müssen nur den ersten Auftrag mit Take Profit platzieren, den EA starten und in den Parametern den Gewinn (Pips) einstellen, den Sie erzielen möchten. EA verwaltet Ihre Positionen und sammelt eine bestimmte Anzahl von Pips. Es handelt sich um eine Strategie zur Verwaltung von manuellen Trades, die für das aktuelle Paar eröffnet wurden. Die Strategie fügt Positionen zu den aktuell geöffneten Trades in e
FREE
Multi Pairs Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der Multi Pairs Forex Indicator ist ein fortschrittliches Handelsinstrument , das es Händlern ermöglicht, die Performance mehrerer Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Chart zu verfolgen und zu analysieren. Der Multi Pairs Forex Indicator konsolidiert die Daten verschiedener Devisenpaare und bietet so einen Überblick über die Marktbedingungen verschiedener Währungen und hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Nützlich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Day Trading und Swing Tr
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
Antwort auf eine Rezension