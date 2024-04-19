Bitcoin Robot MT4
- Experten
- MQL TOOLS SL
- Version: 9.8
- Aktualisiert: 18 September 2025
- Aktivierungen: 12
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicherEffizienz und Präzision auszuführen. Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern,verwendet unserBitcoin Roboteinen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mitM5-Zeitrahmenauszuführen, um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen.Kein Raster, kein Martingal, kein Hedging, EA öffnet nur eine Position zur gleichen Zeit. Bitcoin Robot ist auch während wichtiger Nachrichten geschützt, wenn hochwirksame Nachrichten herauskommen, öffnet der Roboter keine Positionen vor und nach 60 Minuten nach den Nachrichten. Wir bieten Zugang zu einer Gruppe, in der Sie Fragen stellen können, sowie persönliche Unterstützung bei jedem Schritt. Der Bitcoin Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden . Das detaillierte Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich sende Ihnen den Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.
Der ermäßigte Preis beträgt $1299, gültig bis zum 31. Dezember 2025, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $2499.
Nach dem Kauf oder der Miete von Bitcoin Robot, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (XG Gold, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot oder Gold Indicator)
Eigenschaften:
- Nachrichten-Filter
- Alle Updates kostenlos
- Beliebtes BTCUSD-Paar
- Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
- Handel an 7 Tagen in der Woche oder an bestimmten Tagen und Stunden
- Schnelle Installation, nur ein Parameter muss geändert werden
- Private Gruppe mit engagiertem Support, der Sie bei jedem Schritt unterstützt
- Alle Positionen sind durch Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop und Break Even geschützt
- Kein Grid, kein Martingal, kein Hedging, EA öffnet nur eine Position zur gleichen Zeit
Parameter:
- Lots - die feste Losgröße
- Lots - die prozentuale Größe der Lots
- Take Profit - ist als Standard eingestellt, muss nicht geändert werden
- Stop Loss - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
- Trailing Stop - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
- Break Even - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
- Die magische Zahl - kann auf eine beliebige Zahl geändert werden
- News Filter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
- MaxDD %, es ist möglich, den maximalen Drawdown in Prozent anzugeben
- Handelskommentar - kann beliebig geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
- Report For USD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
- doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht, in denen EA keine neuen Trades platzieren kann
- Handelstage und Handelszeiten - Sie können jeden Tag zwischen Montag und Sonntag ändern oder ausschließen und die Handelszeiten ändern oder auswählen, dass EA 24/7 arbeitet
- Maximale Positionen pro Tag - erlaubt es, die Anzahl der offenen Positionen im EA zu begrenzen (Roboter öffnet 1 Position gleichzeitig mit TP-SL-TS und Sie können auswählen, dass z.B. maximal 10 pro Tag geöffnet und bis zum nächsten Tag gestoppt werden
- Opositesignal - eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Positionen auf der Grundlage von entgegengesetzten Signalen zu schließen. Zum Beispiel, wenn wir einen offenen Kauf BTCUSD haben und es aktiv ist, bis Verkaufssignale erscheinen, wird der EA automatisch Kaufpositionen schließen und Verkaufspositionen öffnen. Diese Funktion ist optional und kann verwendet werden oder nicht.
- Panel anzeigen - wir haben für alle unsere Roboter das gleiche Panel-Design verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen.
- Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwendendas gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.
- Wählen Sie zunächst das BTCUSD-Chart (oder ein anderes bei Ihrem Broker verfügbares) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M5. Wählen Sie dann eine Einlage von 1000 oder eine andere, stellen Sie ein benutzerdefiniertes Datum ein, wählen Sie Every tick normal, wählen Sie die Lotgröße. Klicken Sie abschließend im MetaTrader 4-Tester auf die Schaltfläche Start. Wenn Sie mit Ihrem Broker keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie es mit einem anderen, da wir festgestellt haben, dass einige Broker Testroboter für BTCUSD blockieren.
Wie fange ich an?
- Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
- Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum M5-Chart auf dem BTCUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
- Der Bitcoin-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit geringer Streuung empfohlen, mit einer Mindesteinlage von 500 $ und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.
Informationen:
- Paar: BTCUSD
- Zeitrahmen: M5
- Mindestmengen: 0.01
- Plattform: MetaTrader 4
- Mindesteinlage: 1000
- Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN
Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 9.8. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.
Preis:
Der Roboter kostet $1299 und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.
Es muy bueno, lo más importante es leer el manual de instrucción para no cometer errores