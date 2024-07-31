SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile!





Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie!





Usa Set_files v 25.12 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA.





Caratteristiche dell'EA:

- Tecniche di scalping.

- Nessuna influenza di rollover.

- Nessuno swap coinvolto.

- Nessun gap del weekend coinvolto.

- L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI.

- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'account.

- L'EA dovrebbe funzionare su 9 coppie contemporaneamente - i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".

- Questo EA è molto intuitivo e può essere usato sia da professionisti del Forex che da principianti. - Il robot esegue automaticamente i calcoli degli interessi composti: tutto ciò di cui hai bisogno è installarlo su MT4 con un rischio rilevante (2% di default) secondo la procedura seguente e lasciare il PC in esecuzione (o usare semplicemente VPS).

- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $ 100.

- Intervallo di tempo: solo M15.

- Coppie di trading: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Quando installi EA su coppie diverse (menzionate sopra), i magic_number devono essere diversi su ogni coppia (i set_file hanno già magic_number diversi, quindi applica semplicemente i set_file).

- Tempo di funzionamento: EA sta cercando segnali di ingresso all'inizio della sessione asiatica.

- Leva del conto: qualsiasi leva nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.

- Gestione del rischio: si consiglia un rischio del 2% per operazione (può essere modificato nelle impostazioni) OPPURE utilizzare un lotto fisso.





Come installare:

- Apri i 9 grafici seguenti:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Seleziona il timeframe M15 su ogni grafico.

- Allega Expert Adviser a ogni grafico.

- Applica il "Set_file" corrispondente a EA (prendi tutti i Set_file v 25.12 dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.

- Lascia il PC in funzione 24/7 (OPPURE usa semplicemente VPS invece del PC) per lasciare che EA faccia il suo lavoro.





IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading segui le raccomandazioni di seguito:

- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di usare MT4 dove Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i set_file correlati, se necessario.

- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (spread grezzo o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.

È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.