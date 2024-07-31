SwapFree Adaptive Scalper EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。





これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。9 つのペアに対して 9 つの Set_files が利用可能です。





EA の機能:

- スキャルピング テクニック。

- ロールオーバーの影響はありません。

- スワップは関係ありません。

- 週末のギャップは関係ありません。

- EA は AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用していません。各注文には、アカウント保護のための独自の SL があります。

- この EA は非常にユーザー フレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットは複利計算を自動的に行います。必要なのは、以下の手順に従って、適切なリスク（デフォルトでは 2%）で MT4 にインストールし、PC を実行したままにしておくこと（または VPS を使用するだけ）だけです。

- ロボットを実行するために必要な最小アカウント残高は、わずか 100 ドルです。

- 時間枠：M15 のみ。

- 取引ペア：GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD。

- EA を異なるペアにインストールする場合（上記参照） - マジックナンバーは各ペアで異なる必要があります（set_files にはすでに異なるマジックナンバーがあるため、set_files を適用するだけです）。

- 動作時間：EA はアジアセッションの開始時にエントリー シグナルを探します。

- アカウントのレバレッジ：1:30 から 1:2000 の範囲の任意のレバレッジ。

- リスク管理：推奨されるのは、取引あたり 2% のリスク（設定で変更可能）または固定ロットの使用です。





インストール方法:

- 次の 9 つのチャートを開きます:

GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD。

- 各チャートで M15 タイムフレームを選択します。

- 各チャートに Expert Adviser をアタッチします。

- 対応する「Set_file」を EA に適用します。パラメータ Trading_Flag = true であることを確認してください。

- EA が機能するように、PC を 24 時間 365 日稼働させます (または、PC の代わりに VPS を使用します)。





重要!!! 取引システムで最高のパフォーマンスを得るには、以下の推奨事項に従ってください:

- 作業時間: Market_watch = GMT+2 (標準時間期間) および GMT+3 (夏時間期間) の MT4 を使用することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーの GMT タイムゾーンが異なる場合は、EA の時間設定をシフトする必要があります。そのことについて私にメッセージを送ってください (ブローカーのタイムゾーンを確認するため)。必要に応じて、私がお手伝いし、関連する set_files を提供します。

- スプレッドとブローカー: 最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭いアカウント (Raw スプレッドまたは ECN) を選択することが非常に重要です。

これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。