Rhythm Master

Rhythm Master EA - Eine fünfjährige Reise, um den Puls des Marktes zu beherrschen

Zentrales Wertversprechen

Der Rhythm Master EA wurde in fünf Jahren Entwicklung und Markttests entwickelt und basiert auf einem Grundprinzip: Überleben geht vor.

Dateisets: https: //www.mql5.com/zh/market/product/157626/comments?source=Site+Markt+Produkt+Seite#Kommentar_58671939

Handelsphilosophie & Kernvorteile

🎯 Drei grundlegende Handelsprinzipien

  1. Der Rhythmus ist König: Sagt nicht die Richtung voraus, sondern folgt nur der natürlichen Ebbe und Flut der Marktvolatilität.

  2. Volatilitätsfilter: Handelt nur in Phasen hoher Volatilität und filtert richtungslose Märkte aus.

  3. Trendfolgendes Retracement: Folgt immer dem Trend in einem höheren Zeitrahmen und steigt bei Pullbacks in einem niedrigeren Zeitrahmen ein - jagt niemals die Preise.

🛡️ Sicherheitsverpflichtung

  • Jeder Trade hat einen Stop Loss: Striktes Risikomanagement, keine Ausnahmen.

  • Nicht-Martingale / Nicht-Grid: Niemals Durchschnittswerte auf Verlustpositionen, niemals Verlustgeschäfte in der Hoffnung auf eine Umkehrung halten.

  • Kein Blow-Up-Design: Mehrere Drawdown-Kontrollmechanismen zum Schutz Ihres Kapitals.

  • Dynamische Risikoanpassung: Passt die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage des Kontokapitals an.

Intelligentes Handelssystem Erklärt

📈 Zentrale Einstiegslogik: Intelligentes EMA-Retracement-System

  • Trend-Identifikation: Analysiert die primäre Trendrichtung anhand von Multi-Timeframe-EMAs.

  • Retracement-Erfassung: Wartet darauf, dass der Kurs auf dynamische EMA-Unterstützungs-/Widerstandszonen innerhalb eines bestätigten Trends zurückfällt.

  • Präziser Auslöser: Kombiniert Volatilitätsfilterung und Candlestick-Muster-Bestätigung, um falsche Pullback-Fallen zu vermeiden.

  • Multi-Timeframe-Validierung: Stellt die Übereinstimmung zwischen Trend- und Einstiegssignalen auf höheren Zeitskalen sicher.

⚡ Volatilitätsadaptive Engine

  • Intelligente Volatilitätsüberwachung: Berechnet die ATR und die Struktur der Marktvolatilität in Echtzeit.

  • Handelt nur bei hoher Volatilität: Aktiviert Handelssignale ausschließlich in identifizierten Phasen hoher Volatilität.

  • Parameter-Anpassung: Passt die Einstiegsschwellen automatisch an das einzigartige Volatilitätsprofil eines jeden Symbols an.

  • Zeitliche Filterung: Vermeidet Handelssitzungen mit geringer Liquidität.

🎚️ Dynamisches Take-Profit- und Stop-Loss-System

  • Volatilitätsbasierte dynamische Stops: Der Stop-Loss-Abstand passt sich automatisch an die Marktvolatilität an.

  • Echtzeit-Trailing-Stop: Verschiebt den Stop-Loss automatisch bis zum Break-Even und darüber hinaus, wenn sich der Handel in den Gewinn bewegt.

Professionelle Parameter-Konfiguration

Vordefinierte Konfigurationsdateien für hohe Gewinnraten

Sofort einsatzbereit, durch umfangreiche Backtests validiert:

  • XAUUSD (Gold): Optimiert für M5/M15-Zeitrahmen, stabile jährliche Renditen.

  • AUDCAD (Commodity Cross): Einzigartige Konfiguration zur Erfassung seines spezifischen Volatilitätsrhythmus. Gewinntrades: 100%.

  • BTCUSD (Bitcoin): Optimiert für hochvolatile Krypto-Marktumgebungen.

  • EURUSD (Euro/Dollar): Klassische Konfiguration für die wichtigsten Devisenpaare.

  • USDJPY (Dollar/Yen): Spezialisierte Parameter für Trending-Paare.

Flexible Anpassungsoptionen

  • Trend-Sensitivitäts-Anpassung: Passt sich an verschiedene Marktregime an.

  • Einstellung der Retracement-Tiefe: Steuert, wie konservativ/aggressiv Einstiegspunkte sind.

  • Volatilitätsschwellenwert-Einstellung: Ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Standard für "hohe Volatilität" zu definieren.

  • Zeit-Filter: Legen Sie die optimalen Handelszeiten fest.

Intelligentes Risikomanagement-System

Mehrschichtige Drawdown-Kontrolle

  1. Risikokontrolle pro Handel: Das maximale Risiko pro Handel ist konfigurierbar

  2. Tägliches Verlustlimit: Beendet den Handel automatisch bei Erreichen des täglichen Verlustlimits.

  3. Wöchentliche/Monatliche Gewinnabsicherung: Reduziert automatisch das Risiko nach Erreichen von Zykluszielen.

  4. Dynamische Losgröße: Passt die Positionsgröße auf der Grundlage von Änderungen des Kontostandes intelligent an.

Multi-Asset-Portfolio-Optimierung

  • Korrelationsanalyse: Vermeidet den gleichzeitigen Handel mit hoch korrelierten Symbolen.

  • Risikodiversifizierung: Das Multi-Symbol-Portfolio glättet die Aktienkurve und reduziert die Drawdown-Perioden.

  • Kapitalallokation: Automatische Zuweisung unterschiedlicher Positionsgewichte auf der Grundlage der Symbolvolatilität.

Benutzerfreundliche Bedienoberfläche

📱 Intelligentes Handels-Panel

  • Ein-Klick-Steuerung: Starten/Stoppen/Pausieren Sie den Handel mühelos.

  • Echtzeit-Statusanzeige: Sehen Sie aktuelle Positionen, gleitende P/L und die heutige Performance auf einen Blick.

  • Unterstützung für manuellen Handel: Führen Sie manuelle Trades neben dem EA aus, ohne dass dieser gestört wird.

  • Bequemes Order-Management: Alles mit einem Klick schließen, Stop-Loss-Schutz.

Visuelles Einstellungsfeld

  • Risiko-Level: Voreingestellte Konfigurationen für Micro/Standard/Professional-Konten.

  • Symbol-Einstellungen: Unabhängige Parameter für jedes Handelssymbol zur feinkörnigen Steuerung.

【Limitiertes Angebot】Kaufen Sie und erhalten Sie ein professionelles Analyse-Tool GRATIS

🎁 Handeln Sie jetzt für einen doppelten Bonus

  • Einkaufspreis: Nur 169 USD (wird in der Zukunft schrittweise auf 599 USD erhöht)

  • Kostenloses Geschenk: Erhalten Sie den MTF Moving Averages Indicator absolut KOSTENLOS (Regulärer Preis 39 USD)

  • Gesamtwert: EA + Indikator = 208 USD Wert, jetzt nur 169 USD

Geschenk Wert: MTF Gleitende Durchschnitte Indikator

  • Zeigt gleitende Durchschnitte aus mehreren Zeitrahmen auf einem einzigen Chart an.

  • Hilft bei der visuellen Bestätigung der Trendbeurteilungen von Rhythm Master EA.

  • Ein leistungsstarkes Hilfsmittel für manuelle Trader.

  • Ergänzt perfekt das automatische Entscheidungssystem des EA.

Unmittelbare Wertsteigerung

  • Live-Signal in Kürze: Offizielles MQL5 verifiziertes Live-Konto-Signal wird bald veröffentlicht.

  • Allmähliche Preiserhöhung: Sobald die Live-Performance veröffentlicht ist, wird der Preis schrittweise auf 599 USD steigen .

  • Sichern Sie sich jetzt den niedrigen Preis: Sichern Sie sich lebenslangen Zugang für 169 USD, einschließlich aller zukünftigen kostenlosen Updates.

Live-Überprüfung & Leistung

Backtest-Daten Highlights

  • Multi-Asset-Portfolio: 5-Symbol-Portfolio-Backtest zeigt deutlich glattere Aktienkurve.

  • Stresstest: Robuste Performance in verschiedenen Marktumgebungen (Trend, Schwankung, hohe Volatilität).

Live-Signal in Kürze verfügbar

  • Offizielles MQL5-Signal-Abonnement wird eingeführt.

  • Transparente Leistungsverfolgung in Echtzeit.

  • Läuft über ein Echtgeldkonto.

Ziel-Händler-Profil

✅ Perfekt geeignet für

  • Konservative Anleger, die Automatisierung anstreben, aber ein hohes Risiko scheuen.

  • Portfoliomanager, die das Risiko über mehrere Vermögenswerte diversifizieren möchten.

  • Technische Händler, die an die Logik des "trendfolgenden Retracements" glauben.

  • Vielbeschäftigte Personen, die tagsüber arbeiten und nachts automatisiert handeln möchten.

❌ Nicht geeignet für

  • Aggressive Händler, die über Nacht ultrahohe Renditen erzielen wollen.

  • Benutzer, die hochriskante Strategien wie Martingale oder Grid bevorzugen.

  • Absolut konservative Anleger, die keine Drawdowns akzeptieren können.

  • Scalper, die hoffen, häufig in Märkten mit sehr geringer Volatilität zu handeln.

Technische Spezifikationen & Anforderungen

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Mindestkontostand: 200 USD (Micro-Konto) / 1000 USD (Standard-Konto)

  • Empfohlener VPS: Für 24/7 ununterbrochenen Betrieb.

  • Broker-Anforderungen: Niedriger Spread, geringe Slippage ECN-Konten sind ideal.

Unterstützte Instrumente

  • Wichtige Forex-Paare

  • Gold (XAUUSD)

  • Wichtige Kryptowährungen (über Krypto-Broker)

  • Liquide CFD-Produkte

Zeitrahmen

  • Primär-Optimierung: M5/M15/M30-Zeitrahmen

  • Multi-Timeframe-Analyse: Eingebaute Periodenanalysefunktion.

Pflichtlektüre vor dem Kauf

Risiko-Transparenz

  • Jeder Handel ist mit Risiken verbunden. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

  • Es wird dringend empfohlen, den EA mindestens 2 Wochen lang auf einem Demokonto zu testen.

  • Für den Live-Handel sollten Sie mit minimalen Lots beginnen, um sich mit dem Verhalten des EA vertraut zu machen.

  • Die tatsächliche Performance kann je nach Broker-Spreads und Slippage variieren.

After-Sales-Service

  • Lebenslange kostenlose Updates

  • Professioneller technischer Support (Antwort innerhalb von 24 Stunden an Werktagen)

  • Regelmäßige Strategie-Updates & Marktanpassungen

Warum ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Kauf?

Signifikanter Preisanstieg steht bevor

Der derzeitige Preis von 169 USD ist ein Sonderangebotspreis. Der Preis wird schrittweise auf 599 USD steigen :

  1. Live-Signalleistung wird veröffentlicht.

  2. Die Benutzerbasis wächst und die Reputation steigt.

  3. Die Funktionen werden kontinuierlich verbessert und optimiert.

Kaufen Sie jetzt und sichern Sie sich dauerhaft den aktuell günstigen Preis und erhalten Sie alle zukünftigen Updates.

Zeitlich begrenztes Gratis-Geschenk

Der MTF-Indikator für gleitende Durchschnitte ist ein zeitlich begrenztes Geschenk und wird möglicherweise in Zukunft separat verkauft.

Live-Verifizierung beginnt in Kürze

Der Kauf vor der Veröffentlichung des Live-Signals macht Sie zu einem frühen Nutzer und gibt Ihnen die Möglichkeit, eine bald verifizierte Strategie zu einem niedrigen Preis zu erwerben.

Kundenfeedback & Unser Engagement

"Ich benutze Rhythm Master EA jetzt seit drei Monaten. Was ich am meisten schätze, ist seine Disziplin. Er hält niemals Verlustgeschäfte, jeder Handel hat einen Stop-Loss - ich kann nachts ruhig schlafen." - Mr. Chen, Benutzer aus Singapur

"Das Multi-Asset-Portfolio hat meine Aktienkurve deutlich geglättet. Während ein einzelnes Symbol eine Drawdown-Periode haben kann, ist es selten, dass alle fünf gleichzeitig einen Drawdown haben." - Institutioneller Händler, Australien

"Das Design des Panels ist sehr benutzerfreundlich. Ich kann jederzeit den Status des EA überprüfen und manuell eingreifen, wenn ich möchte, und finde so die perfekte Balance zwischen Automatisierung und manueller Kontrolle." - Nebenberuflicher Händler, Europa

Unser Engagement für Sie

  • Kontinuierliche Updates: Laufende Optimierung zur Anpassung an sich verändernde Märkte.

  • Transparente Kommunikation: Wir kommunizieren ehrlich die Stärken und Grenzen der Strategie.

Handeln Sie jetzt, meistern Sie den Marktrhythmus

Drei wichtige Gründe, sich für Rhythm Master EA zu entscheiden

  1. Sicherheit geht vor: Nicht-Martingale, Nicht-Grid, jeder Handel hat einen Stop-Loss. Entwickelt mit einer "No-Blow-Up"-Philosophie.

  2. Stetiges Wachstum: Multi-Asset-Portfolio, Filterung hoher Volatilität, Streben nach langfristiger Stabilität gegenüber kurzfristigen Gewinnen.

  3. Intelligent und flexibel: Hochgradig einstellbare Parameter zur Anpassung an verschiedene Symbole und Marktbedingungen.

Besondere Erinnerung

Wenn Sie auf der Suche nach einem EA sind, der:

  • Sie nachts nicht wachhalten wird.

  • Ein automatisiertes System mit strengem Risikomanagement ist.

  • eine diversifizierte Multi-Asset-Anlagelösung anbietet.

  • einen angemessenen Preis hat und einen erheblichen Wertzuwachs erwarten lässt.

Dann ist Rhythm Master EA die beste Wahl für Sie.

Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche "Kaufen", um Rhythm Master EA + MTF Moving Averages Indicator zum Sonderpreis von 169 USD zu erhalten!

Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte für Ihren kostenlosen Indikator-Aktivierungscode.

Risikohinweis: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust erleiden, der Ihr eingezahltes Kapital übersteigt. Dieser EA ist ein automatisiertes Handelswerkzeug und stellt keine Anlageberatung dar. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken in vollem Umfang verstehen, und holen Sie bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat ein, bevor Sie handeln.
