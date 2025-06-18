Forex Diamond EA

5

Forex Diamond EA - Zuverlässiger automatisierter Handel mit intelligenten Algorithmen

Forex Diamond EA ist ein bewährter Expert Advisor, der mit einer Kombination aus Trend- und Gegentrend-Strategien beständige Ergebnisse liefert. Der Forex Diamond EA, dem Tausende von Händlern seit seiner Einführung vertrauen, zeichnet sich durch seine intelligente Handelslogik, sein anpassungsfähiges Geldmanagement und seine Fähigkeit aus, unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich zu sein.

Der Forex Diamond EA wurde jetzt mit fortschrittlichen Funktionen erweitert, um den Anforderungen des modernen Handels gerecht zu werden, einschließlich eines Drawdown-Schutzes und eines Randomisierungssystems, das ideal für die Herausforderungen von Prop-Firmen ist, und ist damit leistungsfähiger als je zuvor.

Ein komplettes, volldynamisches Handelssystem für maximale Zuverlässigkeit und Gewinn

Die meisten Handelssoftwares behandeln nur einen Aspekt Ihrer Handelsstrategie, wie z.B. den Handel mit kleinen Spreads oder die Beobachtung von Marktumkehrsignalen. Das Problem bei diesem Einzelstrategie-Ansatz ist, dass es an einer Gesamtstrategie fehlt, um jede Taktik zu maximieren. Bei Forex Diamond gibt es dieses Problem nicht! Jedes Handelswerkzeug ist auf eine allgemeine Handelsstrategie abgestimmt, was bedeutet, dass jede Aktion zusammenarbeitet, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen.


Die wichtigsten Merkmale von Forex Diamond EA

  • 3 völlig unabhängige Handelssysteme in einem EA
  • Dynamische Handelslogik
  • Selbstaktualisierender Algorithmus
  • Hohe Handelsfrequenz
  • Angemessene dynamisch berechnete Stop Loss und Take Profit Levels
  • Weniger Optimierungsbedarf als bei anderen Robotern
  • Hoher Schutz vor Slippage
  • Hoher Spread-Schutz
  • Gewinnschutz-System
  • Drawdown-Schutzsystem
  • Zufallsgenerator-System
  • Zeitmanagement-System

Es gibt auch eine MT5 Version! Prüfen Sie dies auf meinem Profil!

Forex Diamond EA ist eine seltene Kombination aus Trend- und Gegentrend-Strategien, intelligentem Money-Management, dynamischen Handelsparameter-Konfigurationen und schneller Handelsausführung. Forex Diamond EA ist ein komplettes Handelssystem für Devisenhändler, die Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Leistung wünschen. Forex Diamond wurde entwickelt, um mit 3 bewährten Algorithmen zu handeln:

1. Signal-Strategie: Forex Diamond ЕА nutzt seine Trend-Retrace Signalstrategie, um systematisch profitable Trades auszuführen. Der Algorithmus wendet geduldig gut erprobte Handelsparameter an, um vom Markttrend zu profitieren und gleichzeitig Ihre Gewinne zu sichern.

2. Gegentrend-Strategie: Forex Diamond setzt seine Countertrend-Strategie ein, um den Markt auf mögliche Trendumkehrungen zu beobachten. Sobald eine Gelegenheit erkannt wird, passt Forex Diamond EA seine Handelsparameter dynamisch an, um das Gewinnpotenzial jedes Handels zu maximieren.

3. Scalping-Strategie: Die Countertrend Scalping Strategie von Forex Diamond nutzt kleine Spread Trades, die mit Präzision und Geschwindigkeit ausgeführt werden. Das dynamische Handelssystem von Forex Diamond passt Ihre Handelsparameter schnell an, um selbst den volatilsten Märkten gerecht zu werden.


Offizielle Empfehlungen

Zeitrahmen: M15
Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY
Schnelles Backtesting: M1-Daten + Eröffnungskurse
Genaues Backtesting: M15-Daten + Jeder Tick (empfohlen für beste Modellierungsqualität)

Empfohlene Einstellungen: Die Standardeinstellungen sind für alle unterstützten Paare am besten geeignet!


Vollständig kompatibel mit proprietären Handelsfirmen, finanzierten Konten, FTMO und ähnlichen Plattformen. Forex Diamond EA kommt mit:

1. Drawdown-Schutz-System: Hilft bei der dynamischen Risikoverwaltung, indem es übermäßige Verluste verhindert - perfekt für die Einhaltung der Risikoregeln von Handelsunternehmen.

2. Trade Randomization System: Fügt leichte Zufallsvariationen in der Ausführung hinzu, um die Erkennung von Mustern zu vermeiden - ideal für die Kompatibilität mit Prop-Firmen und die Simulation des realen Marktes.


Warum Forex Diamond EA wählen?

Ganz gleich, ob Sie als Einzelhändler ein stetiges Wachstum anstreben oder sich auf die Herausforderung einer Prop-Firma vorbereiten, Forex Diamond EA bietet eine kampferprobte Lösung mit intelligenten Schutzmechanismen und adaptivem Verhalten, die für alle Umgebungen geeignet ist.

Holen Sie sich Forex Diamond EA noch heute und erleben Sie den algorithmischen Handel auf professionellem Niveau mit Risikokontrolle und Präzision.


Forex Diamond EA Einstellungen

  • LongTrades - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Long Trades.
  • ShortTrades - true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Short Trades.
  • AutoGMT_Offset - true/false - Ändern Sie den Wert nur auf false, wenn Sie den ManualGMT_Offset in Ihrem Live-Handel verwenden möchten.
  • ManualGMT_Offset - Für diesen Parameter müssen Sie den Winter GMT Offset Ihres Brokers einstellen. Dieser Parameter ist sehr wichtig für den Fall, dass Sie AutoGMT_Offset=false deaktiviert haben und wenn Sie den Forex Diamond EA backtesten. Wenn Sie einen falschen Wert einstellen, können Sie unerwartete Ergebnisse erhalten.
  • DST_Usage - Dieser Parameter ist einer der wichtigsten Parameter, da er dem Forex Diamond EA mitteilt, wie er mit dem GMT-Offset umgehen soll. Sie können 3 verschiedene Werte für diesen Parameter einstellen. Eigentlich ist es eine Dropdown-Liste und Sie müssen nur den richtigen Wert für Ihren Broker auswählen.
  • EA_Comment - geben Sie hier Kommentare ein, wenn Sie Kommentare zu Ihren Forex Diamond Trades aufzeichnen möchten.
  • MaxSpread - maximal zulässiger Spread in standardmäßigen 4-stelligen Pips. Sie können auch Teilwerte eingeben.
  • Slippage - maximal erlaubte Slippage in standardmäßigen 4-stelligen Pips. Sie können auch Teilwerte eingeben.
  • StealthMode (true/false) - in diesem Modus werden die StopLoss- und TakeProfit-Ebenen in der Programmlogik ausgeblendet (d.h. die Broker können sie nicht sehen). Wenn Sie diesen Modus verwenden, befinden sich die StopLoss- und TakeProfit-Aufträge nicht auf dem Handelsserver, was bedeutet, dass Ihre Aufträge nicht geschützt sind, wenn Ihr Handelsterminal nicht angeschlossen ist oder der Roboter nicht funktioniert.
  • NFA (wahr/falsch) - verwenden Sie "wahr", wenn Ihr Broker NFA-reguliert ist. In diesem Modus wird jeweils nur ein Handel ausgeführt.
  • No_Hedge (true/false) - verwenden Sie "true", wenn Sie alle Hedge-Trades stornieren möchten.
  • Max_Orders_Total - maximal zulässige (für alle drei Systeme) Anzahl der gleichzeitig geöffneten Forex Diamond Trades.
  • ...........
mark.lambert
37
mark.lambert 2025.08.15 23:13 
 

I purchased this a week ago and have been using it with a small amount to test. I have been pleased with the results and look forward to what the long term has to hold.

cajun fyre
23
cajun fyre 2025.08.12 10:02 
 

Very excited about the longevity of this EA. The instructions were very clear and I got it set up with ease in my MT4 environ. I highly recommend this EA as a core assistant to you trading success. Lachezar's support is fast, concise and thorough. I have had many other authors and "gurus" promise support, but none have been as honest, responsive and flexible as Lachezar's. 5 stars all around.

Eugene Zhuang
505
Eugene Zhuang 2025.08.05 09:13 
 

The EA performs very well so far. One of the better EAs i encountered

fulvio.vespasi
262
fulvio.vespasi 2025.07.31 06:06 
 

This EA looks very promising. I use VPS and the algo has the precision of a sniper with a good risk management . Really something different from most of algos in this interval of price. support is great. Lachezar did probably a true masterpiece

Dylan Alias
45
Dylan Alias 2025.06.26 07:14 
 

EA très performant, surtout avec VPS, foncez vous ne serez pas dèçu. pour 197USD c'est cadeaux !

Retour après 1 mois et demi, je comfirme, EA très performant, très prometteur de bon petit benefice, je recommande !

