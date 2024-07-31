SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA: ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable!





¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares!





Características del EA:

- Técnicas de scalping.

- Sin influencia de rollover.

- Sin swaps involucrados.

- Sin gaps de fin de semana involucrados.

- El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA.

- El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.

- Este EA es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por profesionales de Forex como por principiantes.

- El robot realiza cálculos de interés compuesto automáticamente. Todo lo que necesita es instalarlo en MT4 con el riesgo correspondiente (2 % por defecto) de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación y dejar la PC funcionando (o simplemente usar VPS).

- El saldo mínimo de cuenta requerido para ejecutar el robot es de solo $100.

- Marco temporal: solo M15.

- Pares de negociación: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Cuando instala el EA en diferentes pares (mencionados anteriormente), los magic_numbers deben ser diferentes en cada par (set_files ya tienen diferentes magic_numbers, por lo tanto, solo aplique set_files).

- Tiempo de funcionamiento: el EA busca señales de entrada al comienzo de la sesión asiática.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en el rango de 1:30 a 1:2000.

- Gestión de riesgos: se recomienda un riesgo del 2 % por operación (se puede cambiar en la configuración) O usar un lote fijo.





Cómo instalar:

- Abra los siguientes 9 gráficos:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.

- Adjunte un Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al EA. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag = true.

- Deje la PC funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana (O simplemente use un VPS en lugar de una PC) para que el EA haga su trabajo.





¡IMPORTANTE! Para obtener el mejor rendimiento del sistema de operaciones, siga las recomendaciones a continuación:

- HORARIO DE TRABAJO: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (en el período de horario estándar) y GMT+3 (en el período de horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje al respecto (para verificar la zona horaria de su bróker). Lo ayudaré con eso y le proporcionaré los archivos set_files relacionados si es necesario.

- SPREAD y BROKER: es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para obtener el mejor rendimiento.

Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.