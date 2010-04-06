Smoothed Trend Histogram MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.21
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Glattes Trendhistogramm“ für MT5, kein Neuzeichnen.
- Der Indikator „Glattes Trendhistogramm“ ist viel effizienter als jedes Standardkreuz von gleitenden Durchschnitten.
- Er ist besonders auf die Erkennung großer Trends ausgerichtet.
- Der Indikator hat 2 Farben: Rot für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).
- Mit Alarmen für Mobilgeräte und PCs.
- Es ist eine großartige Idee, diesen Indikator mit anderen Handelsmethoden zu kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading, andere Indikatoren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.