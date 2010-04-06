Smoothed Trend Histogram MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „Glattes Trendhistogramm“ für MT5, kein Neuzeichnen.





- Der Indikator „Glattes Trendhistogramm“ ist viel effizienter als jedes Standardkreuz von gleitenden Durchschnitten.

- Er ist besonders auf die Erkennung großer Trends ausgerichtet.

- Der Indikator hat 2 Farben: Rot für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).

- Mit Alarmen für Mobilgeräte und PCs.

- Es ist eine großartige Idee, diesen Indikator mit anderen Handelsmethoden zu kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading, andere Indikatoren.



