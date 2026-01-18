Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q spiegelt den monetären Wert aller in Mexiko während eines bestimmten Quartals produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Die BIP-Berechnung beinhaltet auch die Ausgaben für die hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen. Das ausgabenbasierte BIP-Wachstum kann als positiv für die mexikanischen Peso-Kurse angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.