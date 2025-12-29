Die privaten Ausgaben im zweiten Quartal spiegeln eine Veränderung der Ausgaben der mexikanischen Haushalte für Konsumgüter und Dienstleistungen im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Die privaten Ausgaben stehen in engem Zusammenhang mit der gesamten nationalen Nachfrage, so dass höhere als erwartete Werte einen positiven Einfluss auf die mexikanischen Peso-Kurse haben können.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos private Ausgaben q/q (Mexico Private Spending q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.