Wirtschaftskalender
Mexikos Einzelhandelsumsätze n.s.b. y/y (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)
|Niedrig
|N/D
|2.4%
|
3.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Einzelhandelsumsätze y/y, n.s.a. spiegeln die prozentuale Umsatzveränderung im mexikanischen Einzelhandel im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Die Berechnung des Indikators umfasst den Umsatz mit Lebensmitteln, Textilien und Bekleidung, medizinischen Hilfsgütern, Bürobedarf, persönlichen Gütern, Haushaltsgegenständen, Computerwaren, Möbeln, Autos und Ersatzteilen sowie den Online-Einzelhandel. Der Indikator gegenüber dem Vorjahr ist nicht saisonal bereinigt. Das Umsatzwachstum im Einzelhandel kann sich positiv auf die mexikanischen Peso-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Einzelhandelsumsätze n.s.b. y/y (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
