Der VPI m/m für das erste Halbjahr zeigt die durchschnittliche Preisveränderung für den Warenkorb für Konsumgüter und Dienstleistungen im Berichtszeitraum im Vergleich zum Referenzzeitraum (erste Hälfte Juli 2018). Dieser Warenkorb ist repräsentativ für mexikanische Haushalte und spiegelt den Gesamtverbrauch in Mexiko wider. Das Indexwachstum kann als positiv für die mexikanischen Peso-Kurse angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos CPI der ersten Monatshälfte m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.