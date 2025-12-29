Arbeitslosenquote n.s.a. spiegelt einen Prozentsatz der arbeitslosen Arbeitnehmer im Verhältnis zu den gesamten zivilen Arbeitskräften Mexikos wider. Bei der Berechnung des Indikators wird keine Saisonbereinigung vorgenommen. Ein Rückgang der Arbeitslosenquote ist ein Hinweis auf eine Zunahme der Kaufkraft der Bevölkerung, die die Volkswirtschaft stimulieren und sich somit positiv auf die mexikanischen Peso-Kurse auswirken kann.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Arbeitslosenrate n.s.b. (Mexico Unemployment Rate n.s.a.)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.