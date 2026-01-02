Die Leistungsbilanz spiegelt die Differenz zwischen importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen im Berichtsmonat wider. Ein positiver Wert zeigt einen Kapitalzufluss in die mexikanische Wirtschaft an. Höhere als erwartete Werte können den mexikanischen Peso positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Leistungsbilanz (Mexico Current Account)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.