Wirtschaftskalender
Mexikos gesamtwirtschaftliche Nachfrage n.s.b.. y/y (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)
|Niedrig
|1.1%
|0.9%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.7%
|
1.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Gesamtnachfrage y/y, n.s.a. stellt die prozentuale Veränderung des Gesamtvolumens an Waren und Dienstleistungen dar, das die mexikanische Bevölkerung im Berichtsquartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres verbraucht hat. Die Gesamtnachfrage umfasst den privaten Konsum, den Staatsverbrauch, die Bruttoanlageinvestitionen, Bestandsveränderungen und den Export von Waren und Dienstleistungen. Waren und Dienstleistungen, die für den Vorleistungsbereich in allen Branchen bestimmt sind, sind von der Berechnung ausgeschlossen. Diese Zahlen sind nicht saisonbereinigt. Da die Gesamtnachfrage in der Regel parallel zum BIP wächst und fällt, können sich höhere als erwartete Werte positiv auf die mexikanischen Peso-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos gesamtwirtschaftliche Nachfrage n.s.b.. y/y (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
