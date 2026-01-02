Die Leistungsbilanz - das BIP-Verhältnis zeigt die Höhe der Nettohandelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), die Nettoeinnahmen aus ausländischen Investitionen und Nettotransferzahlungen, dargestellt als Prozentsatz des mexikanischen BIP. Dieses Verhältnis spiegelt die Stärke oder Schwäche der Volkswirtschaft wider.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Leistungsbilanz - Bruttoinlandsprodukt (BIP) Verhältnis (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.