Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y, n.s.a. spiegelt den monetären Wert aller in Mexiko während eines bestimmten Quartals produzierten Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres wider. Bei der Berechnung werden der private Konsum, die Staatsausgaben, die Ausgaben aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes berücksichtigt. Diese Zahlen sind nicht saisonbereinigt. Das BIP-Wachstum kann als positiv für die Kurse des mexikanischen Peso angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Bruttoinlandsprodukt (BIP) n.s.b. y/y (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.