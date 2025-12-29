Der Index der Wirtschaftstätigkeit Index y/y, n.s.a. spiegelt die Entwicklung des realen Sektors der mexikanischen Wirtschaft im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Indikator gegenüber dem Vorjahr ist nicht saisonal bereinigt. Der Index wird anhand eines konzeptionellen Rahmens, methodischer Kriterien, der Klassifizierung der Wirtschaftszweige und Informationsquellen berechnet, die bei der jährlichen und vierteljährlichen Berechnung des BIP verwendet werden. Aus diesem Grund wird der Index als eine frühe Schätzung des mexikanischen BIP betrachtet. Eine über den Erwartungen liegende Messung kann sich positiv auf die mexikanischen Peso-Kurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Wirtschaftstätigkeit n.s.b. y/y (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.