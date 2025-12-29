Wirtschaftskalender
Zinsentscheid der Bank von Mexiko (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
|Mittel
|7.00%
|
7.25%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Zinsentscheid der Bank von Mexiko wird vom Direktorium der Bank achtmal jährlich während der geldpolitischen Sitzungen getroffen. Der Zinsentscheid ist eines der wichtigsten Wirtschaftsereignisse Mexikos. Ein Anstieg des Zinssatzes führt zu einem Anstieg der mexikanischen Peso-Kurse, während ein Rückgang des Zinssatzes den MXN senkt.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Zinsentscheid der Bank von Mexiko (Bank of Mexico Interest Rate Decision)".
