Die Handelsbilanz ist der Wirtschaftsindikator, der die Differenz zwischen allem, was in Bezug auf Waren und Dienstleistungen innerhalb Mexikos in einem ausgewählten Zeitraum exportiert und importiert wurde, widerspiegelt. Ein positiver Saldo zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer ein Handelsdefizit. Höhere als erwartete Werte können den mexikanischen Peso positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Handelsbilanz (Mexico Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.