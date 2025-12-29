Der Indikator der Industrieproduktion m/m spiegelt eine prozentuale Veränderung der Produktionsmengen in Mexiko im gegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Die Berechnung des Indikators umfasst Variablen aus den Bereichen Bergbau, Strom-, Wasser- und Gasproduktion, Übertragung und Verteilung an den Endverbraucher, Bauvolumen, Produktionsvolumen der verarbeitenden Industrie. Das Indikatorwachstum kann als positiv für die mexikanischen Peso-Kurse angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Mexikos Industrieproduktion m/m (Mexico Industrial Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.