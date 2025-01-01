DokumentationKategorien
Erhält das Element des Puffers der Linie KijunSen am angegebenen Index.

double  KijunSen(
   int  index      // Index
   ) const

Parameter

index

[in]  Der Index des Pufferelements der Linie KijunSen.

Rückgabewert

Pufferelement der Linie KijunSen am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt.