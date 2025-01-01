Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiIchimokuKijunSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType KijunSen Erhält das Element des Puffers der Linie KijunSen am angegebenen Index. double KijunSen( int index // Index ) const Parameter index [in] Der Index des Pufferelements der Linie KijunSen. Rückgabewert Pufferelement der Linie KijunSen am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt. TenkanSen SenkouSpanA