SenkouSpanB

Erhält das Element des Puffers der Linie SenkouSpanB am angegebenen Index.

double  SenkouSpanB(
   int  index      // Index
   ) const

Parameter

index
[in]  Der Index des Pufferelements der Linie SenkouSpanB .

Rückgabewert

Pufferelement der Linie SenkouSpanB am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt.

SenkouSpanA
ChinkouSpan