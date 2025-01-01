- TenkanSenPeriod
Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().
bool Create(
Parameter
symbol
[in] Symbol des Indikators.
period
[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).
tenkan_sen
[in] Periode von TenkanSen des Indikators.
kijun_sen
[in] Periode von KijunSen des Indikators.
senkou_span_b
[in] Periode von SenkouSpanB des Indikators.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.