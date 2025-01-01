Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int tenkan_sen,

int kijun_sen,

int senkou_span_b

)

Parameter

symbol

[in] Symbol des Indikators.

period

[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in] Periode von TenkanSen des Indikators.

kijun_sen

[in] Periode von KijunSen des Indikators.

senkou_span_b

[in] Periode von SenkouSpanB des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.