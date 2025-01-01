DokumentationKategorien
Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,            // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // Periode
   int              tenkan_sen,        // Periode von TenkanSen
   int              kijun_sen,         // Periode von KijunSen
   int              senkou_span_b      // Periode von SenkouSpanB
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in]  Periode von TenkanSen des Indikators.

kijun_sen

[in]  Periode von KijunSen des Indikators.

senkou_span_b

[in]  Periode von SenkouSpanB des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.