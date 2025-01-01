Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiIchimokuTenkanSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType TenkanSen Erhält das Element des Puffers der Linie TenkanSen am angegebenen Index. double TenkanSen( int index // Index ) const Parameter index [in] Der Index des Pufferelements der Linie TenkanSen. Rückgabewert Pufferelement der Linie TenkanSen am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt. Create KijunSen