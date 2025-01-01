DokumentationKategorien
TenkanSen

Erhält das Element des Puffers der Linie TenkanSen am angegebenen Index.

double  TenkanSen(
   int  index      // Index
   ) const

Parameter

index

[in]  Der Index des Pufferelements der Linie TenkanSen.

Rückgabewert

Pufferelement der Linie TenkanSen am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt.