Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiIchimokuSenkouSpanA 

SenkouSpanA

Erhält das Element des Puffers der Linie SenkouSpanA am angegebenen Index.

double  SenkouSpanA(
   int  index      // Index
   ) const

Parameter

index

[in]  Der Index des Pufferelements der Linie SenkouSpanA.

Rückgabewert

Pufferelement der Linie SenkouSpanA am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt.