Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiIchimokuSenkouSpanA TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType SenkouSpanA Erhält das Element des Puffers der Linie SenkouSpanA am angegebenen Index. double SenkouSpanA( int index // Index ) const Parameter index [in] Der Index des Pufferelements der Linie SenkouSpanA. Rückgabewert Pufferelement der Linie SenkouSpanA am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt. KijunSen SenkouSpanB