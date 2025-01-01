DokumentationKategorien
Eine Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen

Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit der Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen, und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klasse/Gruppe

Beschreibung

CiADX

Indikator "Average Directional Index"

CiADXWilder

Indikator "Average Directional Index by Welles Wilder"

CiBands

Indikator "Bollinger Bands®"

CiEnvelopes

Indikator "Envelopes"

CiIchimoku

Indikator "Ichimoku Kinko Hyo"

CiMA

Indikator "Moving Average"

CiSAR

Indikator "Parabolic Stop And Reverse System"

CiStdDev

Indikator "Standard Deviation"

CiDEMA

Indikator "Double Exponential Moving Average"

CiTEMA

Indikator "Triple Exponential Moving Average"

CiFrAMA

Indikator "Fractal Adaptive Moving Average"

CiAMA

Indikator "Adaptive Moving Average"

CiVIDyA

Indikator "Variable Index Dynamic Average"