Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatoren
Eine Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen
Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit der Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen, und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
|
Klasse/Gruppe
|
Beschreibung
|
Indikator "Average Directional Index"
|
Indikator "Average Directional Index by Welles Wilder"
|
Indikator "Bollinger Bands®"
|
Indikator "Envelopes"
|
Indikator "Ichimoku Kinko Hyo"
|
Indikator "Moving Average"
|
Indikator "Parabolic Stop And Reverse System"
|
Indikator "Standard Deviation"
|
Indikator "Double Exponential Moving Average"
|
Indikator "Triple Exponential Moving Average"
|
Indikator "Fractal Adaptive Moving Average"
|
Indikator "Adaptive Moving Average"
|
Indikator "Variable Index Dynamic Average"