DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiIchimokuChinkouSpan 

ChinkouSpan

Erhält das Element des Puffers der Linie ChikouSpan am angegebenen Index.

double  ChinkouSpan(
   int  index      // Index
   ) const

Parameter

index

[in]  Der Index des Pufferelements der Linie ChikouSpan.

Rückgabewert

Pufferelement der Linie ChikouSpan am angegebenen Index oder EMPTY_VALUE, wenn es keine gültigen Daten gibt.