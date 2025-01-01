Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteFibonacci-Werkzeuge
- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
Eine Gruppe von Grafikobjekten "Fibonacci-Werkzeuge".
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Fibonacci-Werkzeuge" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
|
Klassenname
|
Objekt
|
Grafisches Objekt "Fibonacci-Linien"
|
Grafisches Objekt "Fibonacci-Zeitzonen"
|
Grafisches Objekt "Fibonacci-Fächer"
|
Grafisches Objekt "Fibonacci-Bogen"
|
Grafisches Objekt "Fibonacci-Kanal"
|
Grafisches Objekt "Fibonacci-Erweiterung"
