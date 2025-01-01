Fibonacci-Werkzeuge

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Fibonacci-Werkzeuge".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Fibonacci-Werkzeuge" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname Objekt CChartObjectFibo Grafisches Objekt "Fibonacci-Linien" CChartObjectFiboTimes Grafisches Objekt "Fibonacci-Zeitzonen" CChartObjectFiboFan Grafisches Objekt "Fibonacci-Fächer" CChartObjectFiboArc Grafisches Objekt "Fibonacci-Bogen" CChartObjectFiboChannel Grafisches Objekt "Fibonacci-Kanal" CChartObjectFiboExpansion Grafisches Objekt "Fibonacci-Erweiterung"

