Fibonacci-Werkzeuge

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Fibonacci-Werkzeuge".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Fibonacci-Werkzeuge" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klassenname

Objekt

CChartObjectFibo

Grafisches Objekt "Fibonacci-Linien"

CChartObjectFiboTimes

Grafisches Objekt "Fibonacci-Zeitzonen"

CChartObjectFiboFan

Grafisches Objekt "Fibonacci-Fächer"

CChartObjectFiboArc

Grafisches Objekt "Fibonacci-Bogen"

CChartObjectFiboChannel

Grafisches Objekt "Fibonacci-Kanal"

CChartObjectFiboExpansion

Grafisches Objekt "Fibonacci-Erweiterung"

