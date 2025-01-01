Ellipse (Get-Methode)

Erhält den Wert des Flags "Ellipse".

bool Ellipse() const

Rückgabewert

Der wert des Flags "Ellipse" für ein Objekt, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

Ellipse (Set-Methode)

Setzt den Wert des Flags "Ellipse".

bool Ellipse(

bool ellipse

)

Parameter

ellipse

[in] Der neue Wert des Flags "Ellipse".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.