Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteFibonacci-WerkzeugeCChartObjectFiboArcEllipse CreateScaleEllipseSaveLoadType Ellipse (Get-Methode) Erhält den Wert des Flags "Ellipse". bool Ellipse() const Rückgabewert Der wert des Flags "Ellipse" für ein Objekt, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben. Ellipse (Set-Methode) Setzt den Wert des Flags "Ellipse". bool Ellipse( bool ellipse // Flagwert ) Parameter ellipse [in] Der neue Wert des Flags "Ellipse". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte. Scale Save