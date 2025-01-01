Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteFibonacci-WerkzeugeCChartObjectFiboArcScale CreateScaleEllipseSaveLoadType Scale (Get-Methode) Erhält den Wert der Eigenschaft "Maßstab". double Scale() const Rückgabewert Der Eigenschaftswert "Maßstab" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben. Scale (Set-Methode) Setzt den Wert der Eigenschaft "Maßstab". bool Scale( double scale // Maßstab ) Parameter scale [in] Der neue Wert der Eigenschaft "Maßstab". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte. Create Ellipse