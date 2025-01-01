Scale (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Maßstab".

double Scale() const

Rückgabewert

Der Eigenschaftswert "Maßstab" eines Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

Scale (Set-Methode)

Setzt den Wert der Eigenschaft "Maßstab".

bool Scale(

double scale

)

Parameter

scale

[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Maßstab".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Eigenschaft nicht geändert werden konnte.