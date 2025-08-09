The Last King

King Trading — 基於專有技術指標和演算法的通用交易顧問。它專為自動交易任何金融工具而設計：貨幣對、指數、商品、加密貨幣等。 1+1 優惠：買一送一！ 數量有限，售完為止！

主要特點：

支援所有交易工具

該顧問適用於任何交易對或工具。每種資產均採用個人化設置，確保交易的最高準確性和效率。

靈活的個人化優化

可針對各種交易策略、交易者風格和當前市場狀況進行深度個人化客製化和最佳化。





最低入金：1000 美元

時間範圍：M30

交易品種：XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

兩種交易模式

無馬丁格爾 — 安全模式，風險可控。

有馬丁格爾 — 激進模式，在合理的資金管理下，具有潛在的高利潤。

創新的虧損追回系統－量子系統恢復

獨特的專有系統，讓您在市場波動不利時追回虧損，並將損失降至最低。

重要提示：智慧交易系統測試速度緩慢 由於邏輯複雜且需要進行多時間框架分析，測試時間可能會比平常更長。這是正常現象，這得益於演算法的高精度。 為了確保測試結果的準確性以及最佳設定和建議，請在購買後聯絡作者。我將根據您的交易風格和所選交易品種，為您提供量身定制的 VIP 設定。

為什麼選擇The King Trading？

獨特的技術分析方法

高度適應市場

支援所有類型的交易工具

長期可靠穩定

保守和激進交易均可