The Last King

The King Trading – Universeller Handelsberater basierend auf proprietären technischen Indikatoren und Algorithmen. Er ist für den automatisierten Handel mit allen Finanzinstrumenten konzipiert: Währungspaare, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw.

Hauptmerkmale:

Unterstützung für alle Handelsinstrumente

Der Berater ist an jedes Handelspaar und jedes Instrument angepasst. Für jeden Vermögenswert werden individuelle Einstellungen verwendet, was maximale Genauigkeit und Effizienz beim Handel gewährleistet.

Flexible individuelle Optimierung

Möglichkeit umfassender persönlicher Anpassung und Optimierung für verschiedene Handelsstrategien, Handelsstile und aktuelle Marktbedingungen.





Mindesteinzahlung 1.000 $

Zeitrahmen: M30

Symbole: XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

Zwei Handelsmodi: Ohne Martingale – sicherer Modus mit Risikokontrolle.

Mit Martingale – aggressiver Modus mit potenziell hohem Gewinn bei vernünftigem Kapitalmanagement.

Innovatives System zur Verlustrückgewinnung – Quantum System Recovery

Ein einzigartiges, proprietäres System, mit dem Sie Verluste bei ungünstigen Marktbewegungen kompensieren und minimieren können.

Wichtig: Langsames Testen des Expert Advisors Aufgrund der komplexen Logik und der Analyse mehrerer Zeitrahmen kann das Testen länger als üblich dauern. Dies ist normal und liegt an der hohen Präzision des Algorithmus. Um genaue Testergebnisse sowie optimale Einstellungen und Empfehlungen zu gewährleisten, kontaktieren Sie bitte nach dem Kauf den Autor. Ich stelle Ihnen VIP-Einstellungen zur Verfügung, die auf Ihren Handelsstil und Ihre ausgewählten Instrumente zugeschnitten sind.

Warum The King Trading wählen?

Einzigartiger Ansatz für die technische Analyse

Hohe Marktanpassung

Unterstützung aller Arten von Handelsinstrumenten

Langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität

Konservativer und aggressiver Handel möglich