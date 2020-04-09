SmartTrade Control Panel

SmartTrade 控制面板－您的演算法交易控制中心
SmartTrade 控制面板是一款多功能交易面板，專為重視每筆交易的控制力、靈活性和效率的使用者打造。它將便捷的視覺化介面與強大的訂單追蹤邏輯相結合，將日常交易變為可控的流程。

現在您可以：
實現任何交易理念－從剝頭皮交易到網格交易
根據您的入場和出場邏輯自訂訂單跟踪
即時控制風險、利潤、價差和統計數據
無需編寫程式碼即可使用進階演算法（馬丁格爾、損益平衡、計時器）

主要功能：
帶追蹤的開倉訂單
即時下達市價單和掛單（買入/賣出限價），並自動控制。
時間交易
透過計時器安排入場時間—非常適合新聞和波動性交易時段。
損益平衡系統
當訂單（或整個網格）達到指定水準時，自動將其轉移到損益平衡點。
帶控制的馬丁格爾
靈活控制乘數和網格步長－使策略適應當前市場。
停盈/停損平倉
針對指定目標和風險的單筆或大量平倉訂單。
立即平倉整個網格
一鍵點選－即可平倉整個網格訂單。方便因應大幅反轉。
直接從面板選擇交易品種
在交易品種之間切換，無需不必要的操作。
交易統計
追蹤效率：獲利、虧損、平均持倉時間等等。
監控未平倉訂單
所有歷史記錄盡在掌握—分析並改進您的策略。
即時點差和利潤控制
面板追蹤市場行情和您當前的盈利能力。

為誰服務？
適用於使用網格和馬丁格爾策略的交易者
適用於希望實現訂單自動化追蹤的交易者
適用於重視可視化控制和透明統計數據的交易者

我們建議將面板與以下專業指標結合使用：
DynamiTrend 儀表板 - 確定趨勢和入場區域，並根據波動性進行動態調整
CandleCraft 儀表板 - 分析 K 線形態並確認入場/出場訊號
PatternView 儀表板 - 即時搜尋圖形（旗形、三角形、頭肩形）
DiverScan 儀表板 - 透過 RSI、MACD 和其他震盪指標自動掃描背離

SmartTrade 控制面板不僅僅是一個工具。它是您的私人助理，全天候工作，不會出錯，並且始終處於掌控之中。
实用工具
Daily PnL Notifier – Get Telegram alerts when your daily profit or loss target is reached! Looking for a simple, fast, and reliable way to monitor your daily performance on MetaTrader 5? Daily PnL Notifier is the tool you need. ️ Key features : Sends an instant Telegram notification when your account hits a custom profit or loss threshold . Fully customizable : you set your own daily gain or loss limits. Ultra simple: minimal interface , no useless settings. Works on all accounts (demo or li
Tp and Sl for all open trades
Dhashan Naidoo
实用工具
This Utility EA is a simple solution for editing many trades with ease , good for traders that ladder into positions. Syncs TP and SL Across All Trades Detects the TP and SL any trade. Updates all trades to match the highest trade's TP and SL if they change. Calculates Expected Profit and Loss Computes the total expected profit and loss in USD by considering TP, SL, lot size, and tick value.
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
专家
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
实用工具
Trailing Stop Manager PRO — 专业追踪止损管理（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的自动化追踪止损管理专家顾问（Expert Advisor）。 它可以管理账户中的所有持仓，或仅管理通过品种和/或 MagicNumber 过滤后的持仓。 该 EA 提供多种功能：固定点数追踪止损、基于 ATR 的动态追踪止损、自动保本（Break-Even）、部分平仓以及可视化控制面板（Dashboard）。 工具用途 在所有持仓上标准化追踪止损管理。 通过保本和跟随市场变化的追踪止损来保护已获得的浮盈。 通过品种和 MagicNumber 过滤，管理手动开仓和其他 EA 策略的持仓。 通过集成的可视化面板实现对持仓状态的实时监控。 主要功能 固定点数追踪止损 ：可配置的追踪距离和步长。 基于 ATR 的追踪止损 ：根据市场波动性动态调整止损位置。 自动保本（Break-Even） ：当浮盈达到设定点数后，将止损移动到入场价加一定安全余量。 部分平仓 ：当价格到达设定水平时，自动平掉部分仓位。 可视化 Dashb
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
Easy Trade Panel Expert for MT5 The Easy Trade Panel is a dedicated trading tool designed to enhance risk control and capital management. This expert advisor includes two main sections: ·         Order execution, position sizing, and risk-reward configuration ·         Trade management features for active positions Features and Specifications Category Capital Management – Risk Management – Trading Utilities Platform MetaTrader 5 Skill Level Beginner Indicator Type Risk & Capital Control Time Fr
Crash 5 EA
Wayne Ysel
专家
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Trading Utility
Tahir Hussain
实用工具
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
实用工具
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Mobile Trade Manager
Le Tuan Phuoc
实用工具
Mobile Trade Manager - Professional Trading Management from Your Phone INTRODUCTION Mobile Trade Manager is a professional trading management EA specifically designed to give you complete control over your trades using only your phone, from anywhere. Key Features: THE ONLY EA on the market that can manage trades from anywhere - Features fully optimized for mobile, no computer needed Visual Entry Panel - Drag-and-drop to p
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
实用工具
Trade History By Magic Indicator Unlock Your Trading Insights with Trade History By Magic! Enhance your MetaTrader 5 experience with this powerful indicator designed for traders who demand precision and clarity. Trade History By Magic provides a clear, real-time display of your trading history, organized by magic numbers, directly on your chart. Perfect for both automated and manual traders, this tool helps you track performance effortlessly. Key Features: Organized Trade Tracking : Displays tra
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
