SmartTrade Control Panel
- 实用工具
- Vitali Vasilenka
- 版本: 1.0
SmartTrade 控制面板－您的演算法交易控制中心
SmartTrade 控制面板是一款多功能交易面板，專為重視每筆交易的控制力、靈活性和效率的使用者打造。它將便捷的視覺化介面與強大的訂單追蹤邏輯相結合，將日常交易變為可控的流程。
現在您可以：
實現任何交易理念－從剝頭皮交易到網格交易
根據您的入場和出場邏輯自訂訂單跟踪
即時控制風險、利潤、價差和統計數據
無需編寫程式碼即可使用進階演算法（馬丁格爾、損益平衡、計時器）
主要功能：
帶追蹤的開倉訂單
即時下達市價單和掛單（買入/賣出限價），並自動控制。
時間交易
透過計時器安排入場時間—非常適合新聞和波動性交易時段。
損益平衡系統
當訂單（或整個網格）達到指定水準時，自動將其轉移到損益平衡點。
帶控制的馬丁格爾
靈活控制乘數和網格步長－使策略適應當前市場。
停盈/停損平倉
針對指定目標和風險的單筆或大量平倉訂單。
立即平倉整個網格
一鍵點選－即可平倉整個網格訂單。方便因應大幅反轉。
直接從面板選擇交易品種
在交易品種之間切換，無需不必要的操作。
交易統計
追蹤效率：獲利、虧損、平均持倉時間等等。
監控未平倉訂單
所有歷史記錄盡在掌握—分析並改進您的策略。
即時點差和利潤控制
面板追蹤市場行情和您當前的盈利能力。
為誰服務？
適用於使用網格和馬丁格爾策略的交易者
適用於希望實現訂單自動化追蹤的交易者
適用於重視可視化控制和透明統計數據的交易者
我們建議將面板與以下專業指標結合使用：
DynamiTrend 儀表板 - 確定趨勢和入場區域，並根據波動性進行動態調整
CandleCraft 儀表板 - 分析 K 線形態並確認入場/出場訊號
PatternView 儀表板 - 即時搜尋圖形（旗形、三角形、頭肩形）
DiverScan 儀表板 - 透過 RSI、MACD 和其他震盪指標自動掃描背離
SmartTrade 控制面板不僅僅是一個工具。它是您的私人助理，全天候工作，不會出錯，並且始終處於掌控之中。