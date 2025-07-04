The Bitcoin Reaper

欢迎来到比特币收割者！

在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！

我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。

这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。 对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！

那么该策略如何发挥作用？ 突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。 该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。 对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。 此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。 所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或 100 万左右， EA 将自动调整所有进入和退出参数，无需重新优化！

多元化为王！

我并不只依赖 1 种策略，而是实施了 10 种不同的策略 ，这些策略都完美地平衡到了这 1 个 EA 中。

此外，我将其设置得非常简单：你只需选择所需的“最大允许总回撤”值，

EA 将自动完成所有工作 -> 从选择运行哪些策略到完美设置每个单独策略的风险。





对于 Prop 公司交易者来说，好消息是：它 100% 兼容！









主要特点：

10种不同的策略来分散风险并创造最稳定的业绩

每笔交易都受到安全止损的保护

追踪止损和追踪止盈算法将限制风险并增加潜在利润

超级简单的设置：只需选择您想要的最大回撤水平。

仅 1 张图表：所有 10 种不同的策略均在 1 张 H1 图表上运行

EA 将自动根据比特币价格进行调整 -> 因此，所有止损、止盈、尾随止损等以及入场标准都是可变的，并会根据比特币的实际价格随时间自动调整

道具公司准备就绪

20 年打造稳健交易系统的经验倾注于此



如何设置： 只需在比特币 H1 图表上运行，并使用“最大允许总亏损”参数设置您的风险。

为了使其更加简单，我为低风险到高风险以及自营公司制作了一些设置文件。您可以 在此处下载

重要的： 要使 AUTO_GMT 工作 -> 您必须将 URL“ https://www.worldtimeserver.com/ ”（删除空格！！）添加到 MT4/MT5 终端中的“允许的 URL”（工具 -> 选项 -> 专家顾问）

我将在这篇文章中解释如何操作。 您可能需要在策略测试器中移除比特币的“交易量限制”和“最大交易量”限制，才能看到真正的潜力。

要求： 强烈推荐低点差的经纪商！（联系我了解我的个人推荐）

最低余额：150美元

杠杆：建议1：100或以上





参数概览：



- ShowInfoPanel -> 在图表上显示信息面板

- 调整信息面板尺寸 -> 如果是 4K 显示屏，则将值设置为“2”

- 在测试期间更新信息面板-> 禁用以加快回溯测试速度





设置

- 允许买入交易/允许卖出交易 -> 您可以在此处启用/禁用买入交易和卖出交易

- 最大允许点差：允许挂单的最大点差

- SetSL_TP_After_Entry -> 仅当您的经纪商不允许带有止损和止盈的挂单时才启用

- 使用虚拟到期 - > 仅当您的经纪人不允许带有到期日的挂单时才启用

- BaseMagicNumber -> 用于所有策略的基本魔法数字

- 交易评论 -> 用于交易的评论

- RemoveCommentSuffix -> 从注释中删除策略名称





交易频率设置

- 交易频率 -> 您可以在此处设置交易频率，这将决定要运行哪些策略。 如果您不确定哪种策略最适合您，我建议您使用“自动”策略。





GMT 设置

- AutoGMT -> 让 EA 为您的经纪商计算正确的 GMT 偏移量，以便 NFP 的时间正确

- GMT_OFFSET_Winter -> 用于在冬季手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）

- GMT_OFFSET_Summer -> 用于在夏令时手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）





NFP过滤器

- EnableNFP_Filter -> 打开或关闭 NFP 过滤器

- NFP_CloseOpenTrades -> 在 NFP 开始时（NFP 开始前 X 分钟）强制 EA 关闭所有未平仓交易

- NFP_ClosePendingOrders -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 删除所有挂单

- NFP_MinutesBefore -> NFP 事件发生前多少分钟关闭交易和挂单

- NFP_MinutesAfter -> NFP 事件发生后多少分钟，EA 才会恢复交易

- Propfirm 独特设置 -> 在这里您可以调整各种进入和退出参数，使 EA 交易与其他用户不同

- CPI/IR FILTER -> 这些参数与上面解释的 NFP 参数相当

PROP FIRM 独特交易设置

- 随机化 -> 这会将入场、出场和尾随止损值稍微随机化，以便同一经纪商的多个用户进行略有不同的交易。也适用于自营公司。理想值为“50”。

- AdjustEntry/AdjustSL/等 -> 您可以在此处输入内部使用的进入和/或退出参数的偏移量（以点为单位）





风险设置

- 设置手动使用的余额：在这里您 可以设置一个固定余额值，以便 EA 用于风险计算。

- 最大允许总亏损： 预设的最大允许总亏损（以百分比表示）。EA 将根据其历史最大亏损来确定交易手数和交易频率（当设置为“自动”时）。 一旦达到最大亏损，EA 将不再阻止其继续交易。

- 设置每日最大回撤 -> 您可以在此处设置允许的最大每日回撤（以百分比表示）。如果达到该值，EA 将关闭所有交易和挂单，并等待第二天。这对于自营公司非常有用。

- Lotsize OnlyUp -> 这将防止在亏损或余额减少后手数减少

- 检查保证金 -> 当 EA 因保证金过低而无法在您的经纪商上设置交易时使用，但保证金充足

- 使用权益而不是余额 -> 使用账户权益来计算所有手数值





交易时间

- 使用交易时区 -> 这将启用/禁用交易时间过滤器的使用

- KillPending -> 启用后，交易时间之外的挂单将被删除

- KillOpen -> 启用后，一旦时间超出交易时间，未平仓交易将被关闭

- Time_Source -> 在这里您可以选择交易时间使用的“时钟”

- 星期一 -> 星期日时间设置 à 在这里您可以设置所有日期的开始和停止时间

对于那些还不认识我的人：我的所有 EA 都经过严格的测试、压力测试和稳健优化过程，以确保 EA 不仅仅是一些不错的回测 EA。 我不使用任何“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销说辞，而是提供一个真实、诚实的交易系统 ， 基于经过验证的开发和实时执行方法。

作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有超过15年的经验。我知道哪些系统有潜力，哪些系统目前没有潜力。 我创建诚实的系统，实时交易与回测匹配的概率最高，并且不存在作弊行为。

此外，还有一群非常热情的现有客户，准备分享他们关于我的 EA 的经验 ： 加入这里的公共小组



