The Bitcoin Reaper

3.7

推出促销：

  • 按当前价格仅提供数量极少的副本！
  • 最终价格：999美元
  • 新品（349 美元起）-->免费获得 1 个（适用于 2 个交易账户号码）。


终极组合优惠   ->   点击此处

加入公共群组： 点击此处  

LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL V2.0

UPDATE 2.0 INFO

欢迎来到比特币收割者！

 

在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！  

我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。

这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。    对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！

 

那么该策略如何发挥作用？

突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。    该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。

对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。  

此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。    所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或 100 万左右，

EA 将自动调整所有进入和退出参数，无需重新优化！

 

多元化为王！

我并不只依赖 1 种策略，而是实施了 10 种不同的策略 ，这些策略都完美地平衡到了这 1 个 EA 中。

此外，我将其设置得非常简单：你只需选择所需的“最大允许总回撤”值，

EA 将自动完成所有工作    -> 从选择运行哪些策略到完美设置每个单独策略的风险。


对于 Prop 公司交易者来说，好消息是：它 100% 兼容！



主要特点：

  • 10种不同的策略来分散风险并创造最稳定的业绩
  • 每笔交易都受到安全止损的保护
  • 追踪止损和追踪止盈算法将限制风险并增加潜在利润
  • 超级简单的设置：只需选择您想要的最大回撤水平。
  • 仅 1 张图表：所有 10 种不同的策略均在 1 张 H1 图表上运行
  • EA 将自动根据比特币价格进行调整 -> 因此，所有止损、止盈、尾随止损等以及入场标准都是可变的，并会根据比特币的实际价格随时间自动调整
  • 道具公司准备就绪
  • 20 年打造稳健交易系统的经验倾注于此


如何设置：

只需在比特币 H1 图表上运行，并使用“最大允许总亏损”参数设置您的风险。


为了使其更加简单，我为低风险到高风险以及自营公司制作了一些设置文件。您可以   在此处下载


重要的：  


要求：

  • 强烈推荐低点差的经纪商！（联系我了解我的个人推荐）
  • 最低余额：150美元
  • 杠杆：建议1：100或以上


参数概览：

- ShowInfoPanel -> 在图表上显示信息面板 

- 调整信息面板尺寸 -> 如果是 4K 显示屏，则将值设置为“2”

- 在测试期间更新信息面板-> 禁用以加快回溯测试速度


设置

- 允许买入交易/允许卖出交易 -> 您可以在此处启用/禁用买入交易和卖出交易

- 最大允许点差：允许挂单的最大点差

- SetSL_TP_After_Entry -> 仅当您的经纪商不允许带有止损和止盈的挂单时才启用

- 使用虚拟到期 - > 仅当您的经纪人不允许带有到期日的挂单时才启用

- BaseMagicNumber -> 用于所有策略的基本魔法数字

- 交易评论 -> 用于交易的评论

- RemoveCommentSuffix -> 从注释中删除策略名称


交易频率设置

- 交易频率 -> 您可以在此处设置交易频率，这将决定要运行哪些策略。    如果您不确定哪种策略最适合您，我建议您使用“自动”策略。


GMT 设置

- AutoGMT -> 让 EA 为您的经纪商计算正确的 GMT 偏移量，以便 NFP 的时间正确 

- GMT_OFFSET_Winter -> 用于在冬季手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）

- GMT_OFFSET_Summer -> 用于在夏令时手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）


NFP过滤器

- EnableNFP_Filter -> 打开或关闭 NFP 过滤器

- NFP_CloseOpenTrades -> 在 NFP 开始时（NFP 开始前 X 分钟）强制 EA 关闭所有未平仓交易

- NFP_ClosePendingOrders -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 删除所有挂单

- NFP_MinutesBefore -> NFP 事件发生前多少分钟关闭交易和挂单

- NFP_MinutesAfter -> NFP 事件发生后多少分钟，EA 才会恢复交易

- Propfirm 独特设置 -> 在这里您可以调整各种进入和退出参数，使 EA 交易与其他用户不同

- CPI/IR FILTER -> 这些参数与上面解释的 NFP 参数相当

 

PROP FIRM 独特交易设置

- 随机化 -> 这会将入场、出场和尾随止损值稍微随机化，以便同一经纪商的多个用户进行略有不同的交易。也适用于自营公司。理想值为“50”。

- AdjustEntry/AdjustSL/等 -> 您可以在此处输入内部使用的进入和/或退出参数的偏移量（以点为单位）


风险设置

- 设置手动使用的余额：在这里您    可以设置一个固定余额值，以便 EA 用于风险计算。

- 最大允许总亏损： 预设的最大允许总亏损（以百分比表示）。EA 将根据其历史最大亏损来确定交易手数和交易频率（当设置为“自动”时）。    一旦达到最大亏损，EA 将不再阻止其继续交易。

- 设置每日最大回撤 -> 您可以在此处设置允许的最大每日回撤（以百分比表示）。如果达到该值，EA 将关闭所有交易和挂单，并等待第二天。这对于自营公司非常有用。

- Lotsize OnlyUp -> 这将防止在亏损或余额减少后手数减少

- 检查保证金 -> 当 EA 因保证金过低而无法在您的经纪商上设置交易时使用，但保证金充足

- 使用权益而不是余额 -> 使用账户权益来计算所有手数值


交易时间

-   使用交易时区 -> 这将启用/禁用交易时间过滤器的使用

-    KillPending -> 启用后，交易时间之外的挂单将被删除

-    KillOpen -> 启用后，一旦时间超出交易时间，未平仓交易将被关闭

-    Time_Source -> 在这里您可以选择交易时间使用的“时钟”

-   星期一 -> 星期日时间设置 à 在这里您可以设置所有日期的开始和停止时间

 

 

对于那些还不认识我的人：我的所有 EA 都经过严格的测试、压力测试和稳健优化过程，以确保 EA 不仅仅是一些不错的回测 EA。

我不使用任何“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销说辞，而是提供一个真实、诚实的交易系统

基于经过验证的开发和实时执行方法。


作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有超过15年的经验。我知道哪些系统有潜力，哪些系统目前没有潜力。 

我创建诚实的系统，实时交易与回测匹配的概率最高，并且不存在作弊行为。


此外，还有一群非常热情的现有客户，准备分享他们关于我的 EA 的经验 ：  加入这里的公共小组


评分 35
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1103
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

推荐产品
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
专家
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。 这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。 这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。 技术架构 1. 智能信号系统 多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认） 投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调 风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度 2. 高级风险管理 混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元） 无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。 保证金保护：主动预防“资金不足”错误。 分层限制：每日、全局和回撤限制。 3. 持仓管理 多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。 全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。 紧急平仓
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
专家
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
专家
Matrix Arrow EA MT5   是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易   Matrix Arrow Indicator 的 MT5   信号。   Matrix Arrow Indicator MT5   将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用   Matrix Arrow EA MT5 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易   Matrix Arrow Indicator MT5   信号，或使用 100% 算法交易选项   100% 自动交
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Imperium MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Imperium MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问（EA），基于市场分析算法和风险管理。该顾问完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示目的。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件。因此， 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 只能以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币模式的截图仅供参考。建议至少 每年优化一次 ，因为市场条件会发生变化。 重要信息： 顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少 每年重复一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化后设置的参数。 主要特点 分析算法： 指标与过滤器的组合，用于寻找交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
专家
ET9  新上架，推出促销活动 仅剩几个副本，699美元 下一个价格：799美元 最终售价：1599美元 最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序！ ET9 MT5 版 更新4.80 !!  重要更新：合并Dragon Ball 的H4突破策略，优化参数 ，   添加 MaxStopLoss 和 MaxTakeProfit 参数 包括免费的 ET1 MT5版:  https://www.mql5.com/zh/market/product/113131 Dragon Ball MT5版 更新 v1.80 !!  https://www.mql5.com/zh/market/product/116514 描述 ET9 MT5 版是一款在( XAUUSD) 黄金交易中拥有9合一交易策略的强大自动交易程序 其中包括Dragon Ball的H4突破策略，ET9的日线突破策略，在黄金价格实现突破时尤为有效！ 请在可视模式下对 ET9 进行回测，以便了解 ET9 的工作原理是多么专业。回测过程可能会很慢，请耐心等待 ET9这9大策略结合在一起 ，与其它一些虚假“完美回测”EA有着很大的区别：这是
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
专家
491   / 5000 该算法在极端波动条件下蓬勃发展。 它将在收市前评估状况，当市场波动到对您有利的极端水平时进入头寸并退出。 该算法不部署任何技术指标，只是简单的数学计算。 这在短期内非常波动的非定向市场尤其是外汇市场上非常有效。 您也可以在其他资产类别上进行测试。 进行了 20 年的回测以验证规则。 同样的逻辑已用在20多年的外汇市场。每个开仓最大的止损是0.8%，您可以随时调正，如果风险太高，请用于小数的Size来交易，可以输入0.01的Size。这个逻辑也会在周末把开仓带过，周五闭市前开仓，会在周一平掉。最迟会在Close HR的时钟平掉。不会把仓位带过第二个交易日。您也可以把最迟的平仓时钟给改掉，看看有别的方案。这个逻辑还未优化。
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
专家
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
专家
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Goldmost MT5
Hongliang Ding
专家
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
免费获得其他 EA！！！免费获得其他 EA！！！免费获得其他 EA！！！免费获得其他 EA！！！免费获得其他 EA！！！ RSI 网格基于 RSI 的超买和超卖情况，并在交易处于市场亏损的一侧时打开一个网格。 RSI 为技术交易者提供有关看涨和看跌价格动能的信号，它通常绘制在资产价格图表下方。当 RSI 高于 70% 时，资产通常被认为是超买，而当 RSI 低于 30% 时，资产通常被认为是超卖。 参数： 时间过滤器 周一 周二 周三 周四 星期五 周六 星期日 开始时间 时间结束 RSI 设置 RSI 周期 超买 超卖 大体时间 金钱管理 自动售货机 最大手数 获利 网格大小 乘数 尾随期权 追踪止损 尾随步骤 轨迹偏移 设置文件 v1.8 英镑兑美元 SET 1 https://youtu.be/a7PfCr1jYXQ https://drive.google.com/file/d/1dP1sZvSQddY_D0meY6vul4Kk78cqoNcU/view?usp=sharing v1.8 英镑兑美元套
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
专家
Exp-TickSniper - 具有自动为每个货币对自动选择参数的高速蜱黄牛。 您是否梦想有一位顾问会自动计算交易参数？自动优化和调整？ MetaTrader 4 系统的完整版：       TickSniper   黄牛 为MetaTrader 4 TickSniper - 完整说明     + 演示 + PDF EA 是根据近 10 年的 EA 编程经验开发的。 EA 策略适用于任何符号。 时间范围无关紧要。 机器人基于当前报价、分时到达速度、点差大小和其他合约规范参数。 系统自动定义有利的止损和获利水平，以及平均持仓距离、追踪止损距离等。 EA 应用针对趋势的额外开仓系统（“平均”）。 它的设置已经过优化，可以在我们的真实账户上进行测试。 Expert Advisor 可以处理任何货币对。 交易系统的所有参数都是自动计算的，并取决于货币对的当前点差。 推荐交易账户： 建议存款 LOW   RISK 1,000 美元，最低手数为 0.01 3 个货币对（例如，EURUSD USDCHF USDJPY）； 建议存款 300 美元的中等 风险，1 个货币对（例如 EURUSD）的
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
专家
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
专家
欢迎来到     GoldSKY EA 是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在……     普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky 使用 1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。 该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
专家
Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT4 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销价：599 美元（购买 5 次前）|
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
作者的更多信息
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適應
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD；
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，349 美元 最終價格：999$ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   低風險直播 ：    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA 在交易時段的範圍內（格林威治標準時間 + 2，美國夏令時 23 點到 1 點之間）使用清晰有效的“均值回歸”條目。    這些交易已經有很高的成功率，但如果市場反轉，EA 將啟動其商標恢復模式。 恢復算法將嘗試將每個不成功的第一次進入轉換為有利可圖的結果。   該 EA 是使用我之前 EA 的實時結果作為起點開發的，並使用 MT5 上的 99.99% Tickdata 進行了優化，每筆交易使用 7 美元/手佣金。 它已經過針對所有對的多個“隨機設置”的壓力測試，並且每一次測試都成功了。 這意味著過度優化的風險被最小化到幾乎為零。 支持的貨幣對 ：GBPCAD；GBPCHF；GBPAUD；CHFJPY；AUDCHF；EURCHF；EURUSD；CADCHF；GBPJPY；GBPUSD；AUDCAD；AUDUSD
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
专家
推出促銷活動： 只需 34 9 美元，而不是 990 美元！ 此促銷價僅剩幾本！ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“ 終極 EA 組合套餐 ”   ！   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 實時結果低風險 實時結果高風險 歡迎使用 STABILITY PRO ：市場上最先進、穩定、低風險的網格系統之一！ 該 EA 已對其使用的外匯對的完整可用歷史記錄進行了壓力測試。 在這些壓力測試中，從 2007 年至今，EA 每個月都盈利，如下面的屏幕截圖所示。 EA 使用先進的 SVG 算法（智能可變網格），該算法不會以固定距離添加網格交易，而是會分析市場走勢以確定網格位置。 我付出了很多努力來為這個 EA 獲得良好的風險/回報比和強大的恢復係數。 因此，您有多種方法來控制風險和回撤，並且 EA 將從任何潛在損失中快速恢復。 為了防止帳戶崩潰，有多種方法可以在每個網格上放置“最壞情況”SL。 範圍從基於最大歷史回撤的止損，到更嚴格的止損以防止重大損失。 這些只是“最壞的情況”，SL 是為了防止市場上大多數 EA 經歷的高額淨值虧損或賬戶崩潰。 所有模式都很
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
专家
超過 4 年的實時交易結果   ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 新促銷： 僅有少量副本，售價 349 美元 下一個價格： 449$ 免費獲得 1 個 EA！ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“ 終極 EA 組合套餐 ”   !!   運行 EA 之前請閱讀設置指南！    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 其他實時結果 ：    https ://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper 是一款經過多年開發的專業交易機器人。 它使用非常先進的退出算法，並內置擴展過濾器和滑點控制算法。 它可以完全定制以滿足客戶的需求，並提供多種設置可能性。 當然，評論頁面中也會提供推薦的設置。 快速設置說明、最新預設、常見問題解答和手冊 ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 推薦經紀商：私信聯繫我 理論上，EA 可以應用於任何具有良好流動性的低點差市場，但
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
专家
當前促銷： 現在只需 349 美元！ 最終價格：999$ 請務必在我們的促銷博客 中查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   STARLIGHT 是一種非常先進的低風險夜間剝頭皮交易，與其他夜間剝頭皮交易相比，它使用獨特的入場算法。  它是利用多年的均值反向策略實時交易經驗開發的，並且只選擇了最好的貨幣對和技術來包含在這個 EA 中。 由於 EA 建立在多年來開發的現有技術之上，因此 EA 非常智能並具有許多智能功能。 重點放在盡可能限制風險和回撤。 推薦貨幣對：EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCF;EURCHF;CHFJPY; 真實賬戶 A- 中等風險：   https://www.mql5.com/en/signals/1634109 真實賬戶 B - 低風險：    https://www.mql5.com/en/signals/1634025 主要特徵： 新聞過濾器 -> 在高影響新聞事件期間阻止交易 OneChartSetup -
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
专家
推出促銷： 僅售 2 份，售價 199 美元 最終價格：999$ 新：立即購買並免費獲得 1 個 EA！ （2 個貿易賬戶） 實時結果：   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account 介紹我們外匯交易機器人系列的最新成員 -     Apex Trader 。 Apex Trader 利用多年創建專家顧問的經驗開發而成，是外匯市場的強大交易工具。   作為一名開發者，我投入了大量的時間和資源來研究和創造這個機器人。 我一直在使用各種不同的策略，包括均值回歸和趨勢跟踪，以確保 Apex Trader 能夠適應任何市場條件。 結果是機器人能夠應對最具挑戰性的市場條件。 Apex Trader 專門從事 AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 貨幣對交易，利用具有可變止盈水平的智能網格系統。 該機器人還具有安全措施，可防止賬戶爆倉，這通常是網格系統的風險，使其成為各級交易者的合適選擇。   智能網格系統允許 Apex Trader 開多個頭寸，增加從趨勢中獲利的機會。 它還使用智能管理止盈水平，以適應市場條
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
专家
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
专家
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
专家
當前促銷： 現在只需 349 美元！ 最終價格：999$ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   STARLIGHT 是一種非常先進的低風險夜間剝頭皮交易，與其他夜間剝頭皮交易相比，它使用獨特的入場算法。  它是利用多年的均值反向策略實時交易經驗開發的，並且只選擇了最好的貨幣對和技術來包含在這個 EA 中。 由於 EA 建立在多年來開發的現有技術之上，因此 EA 非常智能並具有許多智能功能。 重點放在盡可能限制風險和回撤。 推薦貨幣對：EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCF;EURCHF;CHFJPY; 真實賬戶 A  - 中等風險：   https://www.mql5.com/en/signals/1634109 真實賬戶 B     - 低風險：    https://www.mql5.com/en/signals/1634025 主要特徵： 新聞過濾器 -> 在高影響新聞事件期間阻止交易 OneChartSe
Little trade helper
Profalgo Limited
指标
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
专家
推出促銷： 僅售 5 份，售價 199 美元 最終價格：999$ 新：立即購買並免費獲得 1 個 EA！ （2 個貿易賬戶） 實時結果：   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account 介紹我們外匯交易機器人系列的最新成員 -     Apex Trader 。 Apex Trader 利用多年創建專家顧問的經驗開發而成，是外匯市場的強大交易工具。   作為一名開發者，我投入了大量的時間和資源來研究和創造這個機器人。 我一直在使用各種不同的策略，包括均值回歸和趨勢跟踪，以確保 Apex Trader 能夠適應任何市場條件。 結果是機器人能夠應對最具挑戰性的市場條件。 Apex Trader 專門從事 AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 貨幣對交易，利用具有可變止盈水平的智能網格系統。 該機器人還具有安全措施，可防止賬戶爆倉，這通常是網格系統的風險，使其成為各級交易者的合適選擇。   智能網格系統允許 Apex Trader 開多個頭寸，增加從趨勢中獲利的機會。 它還使用智能管理止盈水平，以適應市場條
筛选:
Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet.

Update 10/10/2025: There's a sign of recovering just now, I will observe more of it (Current Loss is $2K while last time is $3.4K)

Update 11/12/2025: Current Loss is $1.2K, might be a good time to jump in if you're curious

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
433
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

Update December 2025 – changing my rating after more testing

When I bought Bitcoin Reaper at launch, the first weeks were quite disappointing and I left a critical review.

At that time I wrote that the EA itself might be well-built, but I didn’t see any long-term potential yet.

After running the newer versions for a longer period on a dedicated BTCUSD account, my opinion has changed and I want to correct that first review.

The EA is now showing exactly the kind of behaviour I expect from a serious breakout system: stable statistics over a larger sample of trades,

with a win rate around 55%, profit factor around 1.2 and a controlled drawdown (in my case roughly 15% balance DD and much lower equity DD). For Bitcoin volatility this is completely acceptable for me. 💼📈

What I like most is that everything is 100% algorithmic with clear SL/TP on every position and no martingale / grid tricks.

The EA can survive difficult sideways periods and then quickly recover when the market starts trending again.

Support and communication from Wim and the community have also been very transparent and professional.

For me Bitcoin Reaper has become a long-term project.

I will keep it running on demo a bit longer and plan to move it to a live account at the beginning of next year.

Of course there will always be losing periods – no EA is a money-printing machine – so I still recommend everyone to start on demo first to understand the behaviour and risk profile.

Overall, I’m now happy that I stayed with this project and I can recommend Bitcoin Reaper as a solid long-term BTC breakout EA for traders who accept normal drawdowns and use proper risk management. 🤖✅

_________________________________________________________________

First review:

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
186
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
212
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1103
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
113
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
60
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
79
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
166
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
142
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
12
回复评论