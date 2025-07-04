The Bitcoin Reaper
- 专家
- Profalgo Limited
- 版本: 2.9
- 更新: 16 十二月 2025
- 激活: 10
欢迎来到比特币收割者！
在黄金收割者取得巨大成功之后，我决定是时候将同样的成功原则应用到比特币市场了，而且，它看起来很有希望！
我开发交易系统已有二十多年了，到目前为止，我的专长是突破策略。
这种简单有效的策略一直以来都位居最佳交易策略之列，并且几乎适用于任何市场。 对于像比特币这样波动剧烈的市场来说，它更是锦上添花！
那么该策略如何发挥作用？
突破策略将交易突破重要支撑位和阻力位的走势。 该策略将为每笔交易设置止损、止盈和各种追踪止损功能。
对于比特币收割者，我在 H1 时间范围内实现了这一点，这使得它交易频繁，但仍然非常有效。
此外，我还确保了 EA 能够自动适应比特币未来的价格变化。 所以，如果比特币交易价格在 10 万左右、1 万左右或 100 万左右，
EA 将自动调整所有进入和退出参数，无需重新优化！
多元化为王！
我并不只依赖 1 种策略，而是实施了 10 种不同的策略 ，这些策略都完美地平衡到了这 1 个 EA 中。
此外，我将其设置得非常简单：你只需选择所需的“最大允许总回撤”值，
EA 将自动完成所有工作 -> 从选择运行哪些策略到完美设置每个单独策略的风险。
对于 Prop 公司交易者来说，好消息是：它 100% 兼容！
主要特点：
- 10种不同的策略来分散风险并创造最稳定的业绩
- 每笔交易都受到安全止损的保护
- 追踪止损和追踪止盈算法将限制风险并增加潜在利润
- 超级简单的设置：只需选择您想要的最大回撤水平。
- 仅 1 张图表：所有 10 种不同的策略均在 1 张 H1 图表上运行
- EA 将自动根据比特币价格进行调整 -> 因此，所有止损、止盈、尾随止损等以及入场标准都是可变的，并会根据比特币的实际价格随时间自动调整
- 道具公司准备就绪
- 20 年打造稳健交易系统的经验倾注于此
如何设置：
只需在比特币 H1 图表上运行，并使用“最大允许总亏损”参数设置您的风险。
为了使其更加简单，我为低风险到高风险以及自营公司制作了一些设置文件。您可以 在此处下载
重要的：
- 要使 AUTO_GMT 工作 -> 您必须将 URL“https://www.worldtimeserver.com/”（删除空格！！）添加到 MT4/MT5 终端中的“允许的 URL”（工具 -> 选项 -> 专家顾问）
- 您可能需要在策略测试器中移除比特币的“交易量限制”和“最大交易量”限制，才能看到真正的潜力。 我将在这篇文章中解释如何操作。
要求：
- 强烈推荐低点差的经纪商！（联系我了解我的个人推荐）
- 最低余额：150美元
- 杠杆：建议1：100或以上
参数概览：
- ShowInfoPanel -> 在图表上显示信息面板
- 调整信息面板尺寸 -> 如果是 4K 显示屏，则将值设置为“2”
- 在测试期间更新信息面板-> 禁用以加快回溯测试速度
设置
- 允许买入交易/允许卖出交易 -> 您可以在此处启用/禁用买入交易和卖出交易
- 最大允许点差：允许挂单的最大点差
- SetSL_TP_After_Entry -> 仅当您的经纪商不允许带有止损和止盈的挂单时才启用
- 使用虚拟到期 - > 仅当您的经纪人不允许带有到期日的挂单时才启用
- BaseMagicNumber -> 用于所有策略的基本魔法数字
- 交易评论 -> 用于交易的评论
- RemoveCommentSuffix -> 从注释中删除策略名称
交易频率设置
- 交易频率 -> 您可以在此处设置交易频率，这将决定要运行哪些策略。 如果您不确定哪种策略最适合您，我建议您使用“自动”策略。
GMT 设置
- AutoGMT -> 让 EA 为您的经纪商计算正确的 GMT 偏移量，以便 NFP 的时间正确
- GMT_OFFSET_Winter -> 用于在冬季手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）
- GMT_OFFSET_Summer -> 用于在夏令时手动设置 GMT 偏移量（当 AutoGMT 关闭时，或在回溯测试期间！）
NFP过滤器
- EnableNFP_Filter -> 打开或关闭 NFP 过滤器
- NFP_CloseOpenTrades -> 在 NFP 开始时（NFP 开始前 X 分钟）强制 EA 关闭所有未平仓交易
- NFP_ClosePendingOrders -> 当 NFP 开始时（NFP 前 X 分钟）强制 EA 删除所有挂单
- NFP_MinutesBefore -> NFP 事件发生前多少分钟关闭交易和挂单
- NFP_MinutesAfter -> NFP 事件发生后多少分钟，EA 才会恢复交易
- Propfirm 独特设置 -> 在这里您可以调整各种进入和退出参数，使 EA 交易与其他用户不同
- CPI/IR FILTER -> 这些参数与上面解释的 NFP 参数相当
PROP FIRM 独特交易设置
- 随机化 -> 这会将入场、出场和尾随止损值稍微随机化，以便同一经纪商的多个用户进行略有不同的交易。也适用于自营公司。理想值为“50”。
- AdjustEntry/AdjustSL/等 -> 您可以在此处输入内部使用的进入和/或退出参数的偏移量（以点为单位）
风险设置
- 设置手动使用的余额：在这里您 可以设置一个固定余额值，以便 EA 用于风险计算。
- 最大允许总亏损： 预设的最大允许总亏损（以百分比表示）。EA 将根据其历史最大亏损来确定交易手数和交易频率（当设置为“自动”时）。 一旦达到最大亏损，EA 将不再阻止其继续交易。
- 设置每日最大回撤 -> 您可以在此处设置允许的最大每日回撤（以百分比表示）。如果达到该值，EA 将关闭所有交易和挂单，并等待第二天。这对于自营公司非常有用。
- Lotsize OnlyUp -> 这将防止在亏损或余额减少后手数减少
- 检查保证金 -> 当 EA 因保证金过低而无法在您的经纪商上设置交易时使用，但保证金充足
- 使用权益而不是余额 -> 使用账户权益来计算所有手数值
交易时间
- 使用交易时区 -> 这将启用/禁用交易时间过滤器的使用
- KillPending -> 启用后，交易时间之外的挂单将被删除
- KillOpen -> 启用后，一旦时间超出交易时间，未平仓交易将被关闭
- Time_Source -> 在这里您可以选择交易时间使用的“时钟”
- 星期一 -> 星期日时间设置 à 在这里您可以设置所有日期的开始和停止时间
对于那些还不认识我的人：我的所有 EA 都经过严格的测试、压力测试和稳健优化过程，以确保 EA 不仅仅是一些不错的回测 EA。
我不使用任何“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销说辞，而是提供一个真实、诚实的交易系统 ，
基于经过验证的开发和实时执行方法。
作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有超过15年的经验。我知道哪些系统有潜力，哪些系统目前没有潜力。
我创建诚实的系统，实时交易与回测匹配的概率最高，并且不存在作弊行为。
此外，还有一群非常热情的现有客户，准备分享他们关于我的 EA 的经验 ： 加入这里的公共小组
This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!
Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!