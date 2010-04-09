Trend Breaks
- 指标
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Vitali Vasilenka
- 版本: 1.0
- 激活: 10
rend Breaks — MetaTrader 5 趋势线突破指标
Trend Breaks 是一款 MQL5 指标，能够根据摆动高低点自动绘制动态的上下趋势线，并在趋势线被突破时给出清晰的交易信号。非常适合突破、反转和趋势延续交易者。
指标功能
识别摆动点 — 通过可配置的 Length 参数寻找关键高低点。
动态绘制趋势线 — 沿最近的重要高点绘制上趋势线，沿低点绘制下趋势线，市场形成新枢轴时自动重绘。
突破信号 — 价格收盘突破上/下趋势线时，图表上打印 "B" 标记（Break）并触发警报。
趋势着色 — 向上突破变绿色，向下突破变红色，一目了然。
主要特点
完全自动绘制趋势线，无需手动。
适用于任何品种、任何周期（M1 至 MN）。
通过 Length 参数灵活调整灵敏度，适合剥头皮到波段。
图表突破标记 + 弹窗、声音和推送提醒。
可选延伸趋势线到未来，用作预测的支撑阻力。
代码简洁，终端占用低，枢轴确认后不重绘。
使用方法
买入信号 — 价格突破上趋势线时出现绿色 "B" 标记。
卖出信号 — 价格跌破下趋势线时出现红色 "B" 标记。
趋势过滤 — 仅顺应当前颜色方向交易，过滤逆势入场。
可与支撑阻力、均线或自有风控规则结合使用。
适用人群
在 MetaTrader 5 上交易外汇、指数、加密货币和商品的日内、波段和量化交易者，寻求简洁、客观、不重绘的趋势线突破工具。