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EA Legendary Multi Strategy — 專業多策略智慧交易系統。

一個智慧交易系統，數十種策略。信號已驗證。風險管理嚴密。

專為重視入場精準度、靈活設定和回撤控制的交易者而設計。

這不僅是一個智慧交易系統，更是演算法交易領域的飛躍，它將策略的集體智慧與人工智慧的精準性完美結合。

集體智慧：超過 12 種獨立的交易策略協同運作。每種策略都提供專家級的市場視角，分析多個時間跨度的市場狀況。它們互不干擾，彼此互補，共同建構多維度的機率圖景。





為什麼選擇 EA Legendary Multi Strategy？

與依賴單一指標且在橫盤行情或新聞事件期間容易虧損的傳統智慧交易系統 (EA) 不同，傳奇多策略 EA 將多個獨立的交易策略整合到一個單一的訊號確認系統中。只有當多個策略同時確認入場時，才會開倉——這顯著減少了錯誤訊號的數量，並提高了交易品質。

適用人群：需要清晰易懂的突破系統而非「黑箱」的交易者。





預設設定是 XAUUSD 的簡單範例。因此，您可以直接運行，無需加載任何設定檔。

包含 10 多個設定檔。所有文件都指定了要使用的時間週期和交易對。

只需載入設定檔（在“輸入”視窗中右鍵單擊，按一下“載入”，然後選擇設定檔），然後在測試器中設定正確的交易對和時間週期即可。

您可以使用 1 分鐘 OHLC 品質運行大多數設置，以便快速測試。

測試時，請使用至少 5,000 美元的帳戶餘額（這是全面測試的最佳金額，可以涵蓋整個市場）。





最低要求和建議：

平台：MetaTrader 5

交易品種：XAUUSD（黃金）

圖表時間週期：M15 - M30 - H1 - H4

最低入金：1,500 美元

帳戶類型：對沖帳戶（建議 ECN/RAW 帳戶）

推薦槓桿：1:500

VPS：強烈推薦





免責聲明

外匯、黃金和差價合約交易風險龐大，可能不適合所有投資者。過往業績不代表未來表現，虧損可能發生。由於訂單執行條件、點差、滑點、流動性和技術基礎設施的差異，不同經紀商和交易帳戶的交易結果可能有所不同。

儘管 Legendary Multi Strategy EA 採用了預先定義的風險控制機制、停損保護、選擇性訂單執行和自動交易管理，但沒有任何系統能夠完全消除交易風險或保證完全相同的結果。

強烈建議您在使用真實資金前，先在模擬帳戶上測試EA。

傳奇多策略EA本質上是一個選擇性交易平台。交易活動會根據市場狀況而變化，在某些時期，交易量可能很低甚至沒有交易。