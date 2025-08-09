The King Trading — 独自のテクニカル指標とアルゴリズムに基づくユニバーサルトレーディングアドバイザー。通貨ペア、指数、コモディティ、暗号通貨など、あらゆる金融商品の自動取引向けに設計されています。

1+1プロモーション：エキスパートアドバイザーを1つご購入いただくと、2つ目が無料！ 数量限定！

主な機能：

すべての取引商品に対応

アドバイザーはあらゆる取引ペアや商品に対応しています。各資産に個別の設定が適用されるため、取引の精度と効率性が最大限に高まります。





柔軟な個別最適化

様々な取引戦略、トレーダーのスタイル、そして現在の市場状況に合わせて、きめ細かなカスタマイズと最適化が可能です。





最低入金額：1,000ドル

時間枠：30分

銘柄：XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

2つの取引モード

マーチンゲールなし — リスク管理機能付きのセーフモード

マーチンゲール法を採用し、合理的な資金管理で高い利益を狙えるアグレッシブモードです。

革新的な損失回復システム - Quantum System Recovery

市場が不利な状況に陥った際に、ドローダウンを回復し損失を最小限に抑えることができる独自のシステムです。

重要：エキスパートアドバイザーのテストが遅い 複雑なロジックと複数時間枠の分析のため、テストに通常より時間がかかる場合があります。これは正常な動作であり、アルゴリズムの高精度化によるものです。 正確なテスト結果、最適な設定、推奨事項を確実に得るために、ご購入後に作者までご連絡ください。お客様の取引スタイルと選択された銘柄に合わせたVIP設定をご提供いたします。

The King Tradingを選ぶ理由

独自のテクニカル分析アプローチ

市場への高い適応性

あらゆる種類の取引商品に対応

長期的な信頼性と安定性

保守的とアグレッシブの両方の取引が可能



