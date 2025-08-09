The Last King

The King Trading — Consultor de Negociação Universal baseado em indicadores técnicos e algoritmos proprietários. Ele foi projetado para negociação automatizada em qualquer instrumento financeiro: pares de moedas, índices, commodities, criptomoedas, etc.

PROMOÇÃO 1+1: Compre um Expert Advisor e ganhe o segundo grátis! Cópias limitadas disponíveis!

Principais recursos:

Suporte para todos os instrumentos de negociação

O Consultor é adaptado a qualquer par ou instrumento de negociação. Configurações individuais são usadas para cada ativo, o que garante a máxima precisão e eficiência na negociação.

Otimização individual flexível

Possibilidade de personalização e otimização personalizadas para diversas estratégias de negociação, estilo de negociação e condições atuais do mercado.





Depósito mínimo de $1000

Período M30

Símbolo XAUUSD / EURUSD /GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

Dois modos de negociação

Sem martingale — modo seguro com controle de risco.

Com martingale — modo agressivo com lucro potencialmente alto e gestão de capital razoável.

Sistema inovador de recuperação de perdas — Quantum System Recovery

Um sistema proprietário exclusivo que permite recuperar drawdowns e minimizar perdas durante movimentos desfavoráveis do mercado.

Importante: Testes lentos do Expert Advisor Devido à lógica complexa e à análise de múltiplos períodos, os testes podem demorar mais do que o normal. Isso é normal e se deve à alta precisão do algoritmo. Para garantir resultados de testes precisos, bem como configurações e recomendações ideais, entre em contato com o autor após a compra. Fornecerei configurações VIP adaptadas ao seu estilo de negociação e aos instrumentos selecionados.

Por que escolher a The King Trading?

Abordagem única para análise técnica

Alta adaptabilidade ao mercado

Suporte para todos os tipos de instrumentos de negociação

Confiabilidade e estabilidade a longo prazo

Possibilidade de negociação conservadora e agressiva