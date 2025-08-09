The Last King

The King Trading — Consultor de Negociação Universal baseado em indicadores técnicos e algoritmos proprietários. Ele foi projetado para negociação automatizada em qualquer instrumento financeiro: pares de moedas, índices, commodities, criptomoedas, etc.
PROMOÇÃO 1+1: Compre um Expert Advisor e ganhe o segundo grátis!
Cópias limitadas disponíveis!

Principais recursos:
Suporte para todos os instrumentos de negociação
O Consultor é adaptado a qualquer par ou instrumento de negociação. Configurações individuais são usadas para cada ativo, o que garante a máxima precisão e eficiência na negociação.
Otimização individual flexível
Possibilidade de personalização e otimização personalizadas para diversas estratégias de negociação, estilo de negociação e condições atuais do mercado.

Depósito mínimo de $1000
Período M30
Símbolo XAUUSD / EURUSD /GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD
Dois modos de negociação
Sem martingale — modo seguro com controle de risco.
Com martingale — modo agressivo com lucro potencialmente alto e gestão de capital razoável.
Sistema inovador de recuperação de perdas — Quantum System Recovery
Um sistema proprietário exclusivo que permite recuperar drawdowns e minimizar perdas durante movimentos desfavoráveis do mercado.

Importante: Testes lentos do Expert Advisor
Devido à lógica complexa e à análise de múltiplos períodos, os testes podem demorar mais do que o normal. Isso é normal e se deve à alta precisão do algoritmo.
Para garantir resultados de testes precisos, bem como configurações e recomendações ideais, entre em contato com o autor após a compra. Fornecerei configurações VIP adaptadas ao seu estilo de negociação e aos instrumentos selecionados.

Por que escolher a The King Trading?
Abordagem única para análise técnica
Alta adaptabilidade ao mercado
Suporte para todos os tipos de instrumentos de negociação
Confiabilidade e estabilidade a longo prazo
Possibilidade de negociação conservadora e agressiva
jbzeng
214
jbzeng 2025.12.26 09:35 
 

Good EA. The author is nice to provide good support timely.

Moa
293
Moa 2025.10.02 19:06 
 

Good start. Looking forward to great results. The author and support team is very helpful.

FREE
Responder ao comentário