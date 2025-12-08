Old School Trading
- 专家
- Vitali Vasilenka
- 版本: 1.0
- 激活: 10
老派交易－艾略特波浪分析顧問
一款基於艾略特波浪理論的智慧交易顧問。專為重視結構化市場策略、追求高入場精準度和風險控制的交易者而設計。
主要功能：
自動波浪結構偵測：顧問分析圖表，辨識推動浪和修正浪，並根據修正浪的完成情況產生交易訊號。
趨勢過濾：內建趨勢指標，幫助您避免逆勢交易。
靈活的入場系統：在C浪或5浪完成後入場，並由K線形態或指標確認。
風險管理：自適應停損、追蹤停損和回撤限制。
多品種交易支援：適用於任何貨幣對、指數和金屬。
新聞過濾整合（可選）：助您避開高波動時期。
操作模式：
自動模式 — 基於波浪訊號進行完全自主交易。
半自動模式 — 使用者可手動確認訊號。
分析模式 — 無需開倉即可視覺化波浪，適用於學習和分析。
推薦交易品種：
時間週期：M15 至 H4
交易品種：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、NASDAQ、BTCUSD
最低入金：100 美元（美分帳戶）或 1000 美元（標準帳戶）
I'll write briefly and to the point.Another great EA.I already have 3 EAs from Vitali Vasilenko and these are the best EAs