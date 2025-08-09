The Last King

킹 트레이딩(King Trading) - 독점적인 기술 지표 및 알고리즘을 기반으로 하는 유니버설 트레이딩 어드바이저입니다. 통화쌍, 지수, 상품, 암호화폐 등 모든 금융 상품의 자동 거래를 위해 설계되었습니다.

1+1 프로모션: 전문가 자문 1개 구매 시 2개 무료! 한정 수량 판매!

주요 기능:

모든 거래 상품 지원

어드바이저는 모든 거래쌍 또는 상품에 최적화되어 있습니다. 각 자산별로 개별 설정을 적용하여 거래의 정확성과 효율성을 극대화합니다.

유연한 개인별 최적화

다양한 거래 전략, 트레이더 스타일 및 현재 시장 상황에 맞춰 심층적인 개인 맞춤 설정 및 최적화가 가능합니다.





최소 예치금 $1000

거래 기간 M30

기호: XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

두 가지 거래 모드

마팅게일 없음 - 위험 관리 기능이 있는 안전 모드

마팅게일 전략은 합리적인 자본 관리로 높은 수익을 창출할 수 있는 공격적인 모드입니다.

혁신적인 손실 복구 시스템 - 퀀텀 시스템 복구

시장 변동성이 심할 때 손실을 최소화하고 손실을 회복할 수 있는 독창적인 시스템입니다.

중요: 전문가 자문 테스트 속도 저하 복잡한 로직과 다중 시간대 분석으로 인해 테스트 시간이 평소보다 길어질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 알고리즘의 높은 정확도 때문입니다. 정확한 테스트 결과와 최적의 설정 및 권장 사항을 확인하려면 구매 후 작성자에게 문의하세요. 고객님의 거래 스타일과 선택하신 상품에 맞는 VIP 설정을 제공해 드리겠습니다.

킹 트레이딩을 선택해야 하는 이유

독창적인 기술적 분석 접근 방식

시장 적응력 우수

모든 유형의 거래 상품 지원

장기적인 신뢰성 및 안정성

보수적 거래와 공격적 거래 모두 가능