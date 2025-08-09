The Last King
- Asesores Expertos
- Vitali Vasilenka
- Versión: 7.77
- Actualizado: 14 noviembre 2025
- Activaciones: 10
The King Trading: Asesor de Trading Universal basado en indicadores técnicos y algoritmos propios. Diseñado para operar automatizadamente con cualquier instrumento financiero: pares de divisas, índices, materias primas, criptomonedas, etc.
PROMOCIÓN 1+1: ¡Compra un Asesor Experto y llévate el segundo gratis!
¡Ejemplos limitados!
Características principales:
Compatibilidad con todos los instrumentos de trading
El Asesor se adapta a cualquier par o instrumento de trading. Cada activo tiene una configuración individual, lo que garantiza la máxima precisión y eficiencia en las operaciones.
Optimización individual flexible
Posibilidad de personalización y optimización personalizada para diversas estrategias de trading, estilo de trading y condiciones actuales del mercado.
Depósito mínimo: 1000 $
Periodo temporal: M30
Símbolo: XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD
Dos modos de trading
Sin martingala: modo seguro con control de riesgos. Con martingala: modo agresivo con potencial de altas ganancias y una gestión de capital razonable.
Innovador sistema de recuperación de pérdidas: Quantum System Recovery
Un sistema exclusivo y patentado que le permite recuperar pérdidas y minimizarlas durante fluctuaciones desfavorables del mercado.
Importante: Pruebas lentas del Asesor Experto
Debido a la lógica compleja y al análisis de múltiples marcos temporales, las pruebas pueden tardar más de lo habitual. Esto es normal y se debe a la alta precisión del algoritmo.
Para garantizar resultados precisos en las pruebas, así como configuraciones y recomendaciones óptimas, contacta con el autor después de la compra. Te proporcionaré configuraciones VIP adaptadas a tu estilo de trading y a los instrumentos seleccionados.
¿Por qué elegir The King Trading?
Enfoque único en el análisis técnico
Alta adaptabilidad al mercado
Compatibilidad con todo tipo de instrumentos de trading
Fiabilidad y estabilidad a largo plazo
Posibilidad de trading tanto conservador como agresivo
Good EA. The author is nice to provide good support timely.